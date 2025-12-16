Vojtěch navrhuje obměnu správní rady VZP. Skončit má i Kalousek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje obměnu složení správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skončit by měli někteří politici spojení s bývalou vládou koalice SPOLU, včetně exministra financí Miroslava Kalouska. Informaci přinesl Zdravotnický deník, ministr ji následně potvrdil.
„Navrhuji tam úředníky ministerstev a experty v oblasti pojistného. Nejsou tam žádní politici,“ uvedl Vojtěch.

Současné správní radě končí mandát v únoru 2026. Z dvaceti členů volených Poslaneckou sněmovnou je osm nominovaných hnutím ANO, čtyři za ODS, po dvou za Piráty, STAN, SPD a KDU-ČSL a jeden za TOP 09.

Z deseti členů jmenovaných vládou jsou tři spojeni s ODS a po jednom se STAN, TOP 09 a Piráty.

PŘEHLEDNĚ: Babišovi ministři. Kdo je kdo v nové vládě ANO, SPD a Motoristů

Desetičlennou vládní část správní rady by podle návrhu měla opustit většina dosavadních členů. Nově by v ní měl zasednout například bývalý náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík, který od roku 2023 působil jako vedoucí expertního týmu pro zdravotnictví ve stínové vládě hnutí ANO.

Navržen je také Petr Jarema, šéf kabinetu ministra zdravotnictví v době Vojtěchova prvního působení v čele resortu v letech 2018 až 2021. Od roku 2021 je ekonomickým ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Do správní rady by měl zamířit rovněž bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec. V současnosti se věnuje financování zdravotnictví, působí jako předseda iniciativy Zdravotnictví 2030+ a zároveň jako tajemník Platformy pro udržitelné zdravotnictví.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Celníci rozbili na jihu Moravy obří nelegální výrobnu cigaret, zadrželi 20 lidí

Celníci zastavili bulharskou dodávku, která pašovala přes 50 tisíc cigaret.

Celníci odhalili na jihu Moravy nelegální výrobnu cigaret s velkokapacitní výrobní linkou. Při rozsáhlé akci zajistili 32 tun tabáku a více než 15 milionů cigaret. Další čtyři miliony kusů byly...

16. prosince 2025  12:31,  aktualizováno  12:50

Čeští policisté rozkryli podvodná call centra na Ukrajině, Češi přišli o stovky milionů

Ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě...

Čeští kriminalisté spolu se zahraničními policisty při dvou operacích zastavili činnost čtyř call center na Ukrajině, která podle nich podvodně připravila Čechy i další Evropany o stovky milionů...

16. prosince 2025  12:48

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:41

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:29

Vojtěch navrhuje obměnu správní rady VZP. Skončit má i Kalousek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje obměnu složení správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skončit by měli někteří politici spojení s bývalou vládou koalice SPOLU, včetně exministra...

16. prosince 2025  12:20

Ve škole u Moskvy útočil žák nožem, jedno dítě přišlo o život

Ruská policie

Desetileté dítě přišlo o život ve škole u Moskvy, kde patnáctiletý žák útočil nožem. Zranění utrpěl příslušník ostrahy, uvedla ruská média s odvoláním na vyšetřovatele. Podezřelý byl zadržen. Zprvu...

16. prosince 2025  9:19,  aktualizováno  12:18

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:10

Vláda odmítne emisní povolenky. Minimalizujeme negativní dopady, říká Havlíček

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček přichází na zasedání...

Vláda premiéra Andreje Babiše, kterou v pondělí jmenoval prezident Petr Pavel, odmítne systém emisních povolenek ETS 2 i migrační pakt Evropské unie. Zabývá se také změnami stavebního zákona a kroky...

16. prosince 2025,  aktualizováno  12:05

Vánoce a advent 2025

V pátek večer oficiálně odstartovaly vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském...

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začal v neděli 30. listopadu 2025 a skončí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

16. prosince 2025

Tajný dárce 100 milionů pro Ukrajinu se přihlásil. Vadí mi dezinformace, uvedl

Příslušníci ukrajinské dronové jednotky Arkan otestovali stroje od českého...

Česká iniciativa Dárek pro Putina, která kupuje zbraně pro Ukrajinu, dostala nedávno příspěvek sto milionů korun od neznámého člověka. Nyní se k daru přihlásil miliardář Ivo Lukačovič. Většina peněz...

16. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  11:54

Designové kočárky s českou stopou. Pobočku v New Yorku otevřela raperka Cardi B

Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B.

Společnost Cybex, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevřela svoji první vlajkovou prodejnu v New Yorku. Značka tím posiluje pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na Greene...

16. prosince 2025  11:46

Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

Patricie Knéslová dělá mamince radost.

V době, kdy zdravotní sestra Michaela Knéslová z Přerova sledovala svou nedonošenou novorozenou dceru bojovat o život v inkubátoru, zasáhla její rodinu velká rána. Náhle zemřel její partner a otec...

16. prosince 2025  11:45

