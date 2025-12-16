Vojtěch navrhuje obměnu správní rady VZP. Skončit má i Kalousek

„Navrhuji tam úředníky ministerstev a experty v oblasti pojistného. Nejsou tam žádní politici,“ uvedl Vojtěch.
Současné správní radě končí mandát v únoru 2026. Z dvaceti členů volených Poslaneckou sněmovnou je osm nominovaných hnutím ANO, čtyři za ODS, po dvou za Piráty, STAN, SPD a KDU-ČSL a jeden za TOP 09.
Z deseti členů jmenovaných vládou jsou tři spojeni s ODS a po jednom se STAN, TOP 09 a Piráty.
Desetičlennou vládní část správní rady by podle návrhu měla opustit většina dosavadních členů. Nově by v ní měl zasednout například bývalý náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík, který od roku 2023 působil jako vedoucí expertního týmu pro zdravotnictví ve stínové vládě hnutí ANO.
Navržen je také Petr Jarema, šéf kabinetu ministra zdravotnictví v době Vojtěchova prvního působení v čele resortu v letech 2018 až 2021. Od roku 2021 je ekonomickým ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Do správní rady by měl zamířit rovněž bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec. V současnosti se věnuje financování zdravotnictví, působí jako předseda iniciativy Zdravotnictví 2030+ a zároveň jako tajemník Platformy pro udržitelné zdravotnictví.