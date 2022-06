Piráti přitvrdili. Mluví už o rekonstrukci vlády či rezignaci Rakušana

S odvoláním na předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka to uvedly v pondělí Hospodářské noviny. Michálek potvrdil, že na další koaliční radu přijde jeho strana s otázkami a podle odpovědí se rozhodnou, zda má nadále Rakušan jejich důvěru.

Michálek pro deník řekl, že Piráti budou chtít vysvětlil kroky Rakušana především ohledně jmenování nového policejního prezidenta Martina Vondráška. „Případně jsme připraveni řešit i personální nominace nebo rekonstrukci vlády. Variant je víc, protože koaliční smlouva se uzavírala za určitých okolností a je podle mě správné vyhodnotit, jestli potřebujeme nějaké změny,“ uvedl Michálek.

Naopak podle poslance z KDU-ČSL Marka Výborného není ke změně ve vládě důvod. „Nevidím jediný důvod k nějaké významnější rekonstrukci vlády,“ řekl v pondělí v České televizi Výborný.

„Zároveň budeme chtít mít rychle obsazené ministerstvo školství, je pro nás zásadní. O rekonstrukci vlády nevíme a jako KDU-ČSL ji neprosazujeme. Nemáme jediný důvod zpochybňovat postavení Víta Rakušana. Z toho, co víme, není nijak zapojen do kauzy a ani se s těmi lidmi nestýkal, na rozdíl od pana Gazdíka,“ popsal Výborný.

První návrhy na ministra školství chce Rakušan představit premiéru Petru Fialovi z ODS v úterý. Kandidáta hodlá vybrat do konce týdne, pak budou konzultace se Zemanem

Schůzka proběhla překotně a nestandardně, tvrdí Michálek

Bývalý policejní prezident Jan Švejdar svou rezignaci oznámil na začátku letošního roku, a to ke konci března. Švejdar tehdy řekl, že mu přišlo, že si nový ministr vnitra Rakušan jeho práce nevážil a přiznal, že o svém odvolání z funkce věděl už od konce října.

Vyšlo ale najevo, že Rakušan se s bývalým šéfem policie Švejdarem sešel už loni na začátku prosince. „Ta první schůzka - byť pan ministr ještě nebyl ve funkci - proběhla myslím 7. 12. Já jsem z vyjádření pana ministra pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta,“ přiznal na začátku roku Švejdar.

Kritici následně upozorňovali, že postup nebyl správný a vyvolával pochybnosti, což později připustil i samotný Rakušan. Podle něj jeho schůzka se Švejdarem byla nešťastná a nevhodná. „Odmítám, že bych na něho naléhal,“ hájil se tehdy po schůzce Rakušan.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v minulém týdnu v souvislosti s kauzou Hlubuček uvedl, že důvodem této výměny mělo být právě vyšetřování jmenovaného člena předsednictva hnutí STAN. Rakušan i Švejdar vzápětí odmítli, že by o Hlubočkovi v této kauze mluvili.

Jan Švejdar @jan_svejdar Přesto, že jsem od Vás očekával totéž a přesto, že se mi nelíbí způsob Vaší výzvy, nemám rád, když jsem zatahován do něčeho, co se mě netýká.

Takže: NIKDY se mě na pana Hlubučka NIKDO neptal a NIKDY jsem o tom s nikým nemluvil. Tedy ani s @Vit_Rakusan.

https://t.co/CL0evGAJlI oblíbit odpovědět

Piráti podle Michálka chtějí o výměně zjistit více. „Proběhla poměrně překotně a nestandardně. Je to ale záležitost, na kterou si lze udělat úsudek až poté, co uslyšíme vyjádření pana Rakušana,“ řekl Michálek, který datum schůze sdělit podle HN nechtěl.

„Nerozumím, na co kolega Michálek naráží, a předpokládám, že mi to vysvětlí na koaliční schůzce. Že jsem nebyl dlouhodobě spokojen s prací pana Švejdara, tím jsem se netajil. Vyčítal jsem mu především dlouho odkládanou reformu policie,“ reagoval na dotaz HN Rakušan. Odmítl také, že by byl důvod rekonstruovat vládu.

Pirátský europoslanec a 1. místopředseda strany Marcel Kolaja v pondělí večer pro Českou televizi poznamenal, že do voleb se STAN šli, protože chtěli změnit politiku. „Máme se STAN program, budeme ho naplňovat a budeme požadovat po hnutí STAN, aby se takovéto kauzy neopakovaly a pokud se nějaké kauzy znovu objeví, tak aby tyto mafiánské struktury vyřízli,“ komentoval kauzu Kolaja.

Řada opozičních poslanců volá po rezignaci i ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana. Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš hovoří o organizovaném zločinu, šéf SPD Tomio Okamura o mafii. Proti slovům Andreje Babiše se však Vít Rakušan ohradil.

„Na rozdíl od ANO vlastní problémy řešíme. Nevoláme, že jde o kampaň, ani nemusíme upravovat vlastní stanovy abychom někoho udrželi u vesla. Běžte si, pane předsedo, o organizovaném zločinu popovídat s odsouzeným Švachulou nebo na Čapí hnízdo,“ uvedl na svém Twitteru. STAN se zastal i premiér Petr Fiala.

Soud rozhodne o čtvrté vazbě

V kauze korupce v dopravním podniku chtěla Národní centrála proti organizovanému zločinu podle médií minulý týden obvinit celkem 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. Jedním z nich je nyní již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který stejně jako Redl skončil ve vazbě.

Jedenáctý podezřelý, podnikatel a Redlův blízký spolupracovník Pavel Kos, se podle Radiožurnálu přihlásil policii v neděli. Podle serveru Seznam Zprávy bude v úterý Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodovat o jeho vazbě.

Zbývající dva podezřelí - exmanažer dopravního podniku Matej Augustín a podnikatel Pavel Dovhomilja - byli v době razie v zahraničí. Česká televize dnes uvedla, že Augustína, který se nyní vrátil ze Slovenska, už policie zadržela a obvinila.

Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.

Stíhaný podnikatel Michal Redl z kauzy Hlubuček je nesvéprávný, rozhodl už v polovině května Okresní soud v Plzni, a to s platností na dalších pět let. Soud Redlovi navíc zvedl finanční částku, se kterou může sám měsíčně nakládat. Kvůli nesvéprávnosti se přitom podnikatel stíhaný nyní s pražským exradním Petrem Hlubučkem už v minulosti v jiné kauze trestu vyhnul. Vyšetřovatelé chtějí rozhodnutí soudu zvrátit.