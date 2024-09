Kvůli smrti Nasralláha zvyšuje Česko bezpečnostní opatření. Riziko zatím nehrozí

Volby by mohly být jednodenní, řekl Pavel. Účast je zatím velmi nízká

Prezident Petr Pavel po volbě ve druhém kole senátních voleb řekl, že pokud lidé jen nechtějí nadávat doma, pak by měli chodit k volbám a starat se o to, co kandidáti nabízejí. Do budoucna by podle...