Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení

Autor:
  10:02
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se vyjádří k nezávislosti práce policie a trestního řízení. Šéf SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu předvolebních plakátů. Rakušan svolal brífink na 11:30 a iDNES.cz jej bude vysílat živě.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Okamura, který je obžalovaný z podněcování k nenávisti, své stíhání označuje za politicky motivované. „Je potřeba tam udělat výměnu, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravdu háklivý,“ prohlásil v úterý předseda hnutí SPD.

Vondrášek s jeho slovy nesouhlasí a politickou motivaci odmítá. „Až bude český policejní prezident jakkoliv zasahovat do trestního řízení, či snad dokonce rozhodovat o zahájení trestního stíhání konkrétních fyzických či právnických osob, bude v tomto státě něco hodně špatně,“ uvedl pro iDNES.cz.

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

„Tuto kompetenci má pouze k tomu příslušný policejní orgán a dozorový státní zástupce, nikoli policejní prezident,“ dodal Vondrášek.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil Okamurova slova za nevhodná a ve středu na tiskové konferenci řekl, že policejního prezidenta hnutí ANO měnit nebude.

Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
Vít Rakušan jde na jednání za prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (5. října 2025)
30 fotografií
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Babiš přijel za Pavlem. Jedná s ním o vládě ANO s SPD a Motoristy sobě

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem. Informuje ho ho o tom, jak postupují jednání o nové vládě. Ve videu na svých sociálních sítích ve...

9. října 2025  9:09,  aktualizováno  10:11

Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se vyjádří k nezávislosti práce policie a trestního řízení. Šéf SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o...

9. října 2025  10:02

Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů

Zásah osmi hasičských jednotek si v noci na čtvrtek vyžádal požár střechy bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu na Děčínsku. Oheň, který se rychle rozšířil, způsobil předběžnou škodu ve výši pěti...

9. října 2025  9:53

Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku karlovarských strážníku, na které se obrátili obyvatelé domu na náměstí Dr. Milady Horákové. Mezi...

9. října 2025  9:40

Šéf poslanců SPD Fiala spoluvlastní firmu, která dostává státní zakázky

Místopředseda SPD a šéf stranického poslaneckého klubu Radim Fiala podle evidence skutečných majitelů nadále vlastní holding, který dostává státní zakázky. Fiala ale tvrdí, že firmy před sedmi lety...

9. října 2025  9:32

Soumrak sojových párků. Europoslanci zasáhli proti matoucímu označení

Europoslanci podpořili zákaz používání názvů, jako je burger, klobása, řízek či steak, pro rostlinné produkty. Lze je podle nich využívat pouze pro výrobky obsahující maso. Pro návrh hlasovalo 355...

9. října 2025  9:30

Muže stíhají za smrt družky i znásilnění nezletilé. Měl i střílecí tužku

Kriminalisté rozšířili obvinění devětatřicetiletému muži, jehož od srpna stíhají v případu ubití družky v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Nově čelí obvinění ze znásilnění, přitom poškozenou je...

9. října 2025  9:02

RECENZE: Mršiny i kozlí hlavy. Dobrodružná česká rytírna straší lépe než horor

55 % Premium

Historický dobrodružný žánr přístupný i školákům chybí v našich kinech tak citelně a tak dlouho, že vůči novince Fichtelberg lze uplatnit jistou smířlivost. Navíc jde o celovečerní debut, z kterého...

9. října 2025

Byla téměř slepá, pak mohla řídit autobus. Život mi změnily operace, říká žena

Když lidé před časem nastupovali do linkového autobusu na trase mezi Mělníkem a Kostelcem nad Labem, nemohli tušit, že mladá řidička byla dříve téměř slepá. „Od dětství se mi zhoršoval zrak. V...

9. října 2025

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:07,  aktualizováno  9.10 8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.