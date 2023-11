Rakušana navštívil jeho slovenský protějšek. Omlouval kroky minulé vlády

Česko a Slovensko v posledních týdnech spolu s dalšími evropskými zeměmi zavedly kvůli zvýšenému počtu přicházejících uprchlíků namátkové kontroly na hranicích. Rakušan už dříve uvedl, že chce vyvolat jednání středoevropských zemí o migraci, s termínem vyčkával na jmenování nové slovenské vlády, které se uskutečnilo před dvěma týdny.

„Pokud zatím nemáme celoevropský migrační rámec, musíme se pokusit tyto věci řešit alespoň ve středoevropském prostoru, a tam je určitě Slovenská republika naším zásadním partnerem,“ řekl Rakušan.

„Debata, kterou jsme v rámci nelegální migrace vedli, byla konstruktivní. Mrzí mě, že poprvé v historii Schengenu byly loni zavřené hranice mezi Českou a Slovenskou republikou, ale plně tomu rozumím,“ řekl Šutaj Eštok.

Rakušanovi se omluvil za některé kroky minulé slovenské vlády. „Přístup naší vlády v rámci nelegální migrace je diametrálně odlišný a jsme připraveni udělat všechno pro to, abychom si naši rodnou zemi chránili,“ dodal slovenský ministr vnitra.

Staronová hranice

Ministři spolu probrali i policejní spolupráci obou zemí. Rakušan zdůraznil, že musí pokračovat i nadále. „Musíme dotáhnout novou smlouvu o policejní spolupráci, která dává tradičně dobré spolupráci novou kvalitu, nový rámec,“ řekl Rakušan. Šutaj Eštok doplnil, že spolupráce funguje nejen mezi policisty, ale například i mezi hasičskými sbory.

Český ministr doplnil, že se Šutajem Eštokem ve čtvrtek podepsal novou smlouvu o státní hranici, podle které zůstává česká hranice se Slovenskem stejná.

Některé kroky nového slovenského ministra po jeho nástupu do funkce vyvolaly kritiku opozičních stran. Šutaj Eštok například na konci října odvolal slovenského policejního prezidenta Štefana Hamrana, a to jen několik dnů před jeho odchodem do civilu. Zrušil také funkce dvou policejních viceprezidentů.

Mimo službu postavil několik trestně stíhaných příslušníků policie, která vyšetřuje korupční kauzy z doby předchozího vládnutí strany Směr-sociální demokracie nynějšího premiéra Roberta Fica.

Podle některých právníků nový ministr vnitra k těmto rozhodnutím neměl pravomoc. Šutaj Eštok naopak tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem. Ve čtvrtek mimo jiné zopakoval, že jako ministr vnitra neměl jinou možnost, jak trestně stíhané policisty mimo službu postavit. „V opačném případě bych byl já ten, kdo zákon porušuje,“ řekl Šutaj Eštok. Odvolaní z policejního sboru podle něj byli spíše „politiky než policejními funkcionáři“.