Rakušan se schází s odbory bezpečnostních svazů, projednají i plánovaný protest

Ministr vnitra dříve přislíbil zvýšení platů příslušníků o 1 500 korun. Policejní odbory nicméně požadují růst o 2 200 korun, což odpovídá růstu objemu financí na platy bezpečnostních složek o 6,9 procenta. Místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů a organizátor protestů z minulého týdne Martin Červenka dříve uvedl, že protestující žádají zvýšení platů o 4 tisíce korun.

Červenka v pondělí po jednání s policejním prezidentem Martinem Vondráškem upozornil na to, že podle něj raketově roste počet policistů, kteří od sboru odcházejí do tří let od vzniku služebního poměru. Nedokážou se z platu uživit a musí si hledat jinou práci, uvedl. Podle informací na náborové stránce policie pobírá průměrně policista bez praxe v prvním roce školy hrubý příjem od 30 070 korun.

S policejním prezidentem se odboráři dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která by se měla zabývat tím, jaké agendy policii zbytečně zatěžují a také narůstající byrokracií. Ve skupině by měli zasednout policisté ze všech úrovní řízení sboru a dále zástupci všech odborových organizací bezpečnostních složek.