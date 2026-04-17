Šťastný změny představil při pátečním druhém sněmovním čtení doprovodné novely k navrhovanému zákonu o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon. Předloha zahrnuje i sportovní zákon.
„Sportovní kariéra je zpravidla časově omezená, fyzicky náročná a často nejistá. Umožnění podpory vzdělávání vrcholových sportovců vytváří předpoklady pro jejich lepší uplatnění na trhu práce po ukončení aktivní sportovní činnosti,“ uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.
Lex vyhazov. Snažíte se dostat na vodítko státní správu, vytkl vládě Rakušan
Možnost renty by podle nich měla pomoci zamezit situacím, kdy se bývalí olympionici a další reprezentanti mohou po konci ve vyšším věku ocitnout v sociálně nebo ekonomicky znevýhodněné situaci.
Šťastný prosazuje i další úpravy zákona o podpoře sportu. Národní sportovní agentura by měla výslovně získat pravomoc rozhodovat o ocenění sportovců za mimořádné sportovní výkony nebo za mimořádný přínos rozvoji sportu. Podporovat by nově mohla také školní a vysokoškolský sport.
Místo sportovního rejstříku navrhuje Šťastný zavedení Národního registru sportu jako centrálního systému evidence sportovních subjektů, sportovců, trenérů, sportovních zařízení a dalších relevantních subjektů působících ve sportu. Nově by registr zahrnoval i ty sportovní subjekty, které nežádají agenturu o podporu.
K odpolitizování Národní sportovní agentury by mělo podle ministra vést zrušení její dozorčí komise. „Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky agentury je již dnes zajištěna jinými nástroji veřejné kontroly,“ tvrdí Šťastný. Zmínil veřejnosprávní kontrolu ministerstva financí a možnost prověrky Nejvyšším kontrolním úřadem.
Menší odměny pro paralympioniky? Šťastný po kritice couvá, slíbil nápravu
Úpravy Šťastného také vymezují pojem trenéra a mění Národní rozhodčí soud pro sport, jenž se zabývá dopingovými prohřešky a disciplinárními delikty, na Národní sportovní arbitrážní komisi. Zákon by měl navíc zdůraznit, že smyslem podpory sportu a pohybových aktivit je zlepšování kvality života a zdravotního stavu obyvatel.