Šťastný chce rentu pro úspěšné sportovce, aby se nedostávali do finančních problémů

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) navrhují, že by úspěšní sportovní reprezentanti mohli získat od Národní sportovní agentury podporu na své vzdělávání a po ukončení kariéry rentu. Chtějí to v rámci doplnění zákona o podpoře sportu.
foto: ČTK

Šťastný změny představil při pátečním druhém sněmovním čtení doprovodné novely k navrhovanému zákonu o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon. Předloha zahrnuje i sportovní zákon.

„Sportovní kariéra je zpravidla časově omezená, fyzicky náročná a často nejistá. Umožnění podpory vzdělávání vrcholových sportovců vytváří předpoklady pro jejich lepší uplatnění na trhu práce po ukončení aktivní sportovní činnosti,“ uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.

Možnost renty by podle nich měla pomoci zamezit situacím, kdy se bývalí olympionici a další reprezentanti mohou po konci ve vyšším věku ocitnout v sociálně nebo ekonomicky znevýhodněné situaci.

Šťastný prosazuje i další úpravy zákona o podpoře sportu. Národní sportovní agentura by měla výslovně získat pravomoc rozhodovat o ocenění sportovců za mimořádné sportovní výkony nebo za mimořádný přínos rozvoji sportu. Podporovat by nově mohla také školní a vysokoškolský sport.

Místo sportovního rejstříku navrhuje Šťastný zavedení Národního registru sportu jako centrálního systému evidence sportovních subjektů, sportovců, trenérů, sportovních zařízení a dalších relevantních subjektů působících ve sportu. Nově by registr zahrnoval i ty sportovní subjekty, které nežádají agenturu o podporu.

K odpolitizování Národní sportovní agentury by mělo podle ministra vést zrušení její dozorčí komise. „Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky agentury je již dnes zajištěna jinými nástroji veřejné kontroly,“ tvrdí Šťastný. Zmínil veřejnosprávní kontrolu ministerstva financí a možnost prověrky Nejvyšším kontrolním úřadem.

Úpravy Šťastného také vymezují pojem trenéra a mění Národní rozhodčí soud pro sport, jenž se zabývá dopingovými prohřešky a disciplinárními delikty, na Národní sportovní arbitrážní komisi. Zákon by měl navíc zdůraznit, že smyslem podpory sportu a pohybových aktivit je zlepšování kvality života a zdravotního stavu obyvatel.

