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Macinka odmítl ve Sněmovně výzvu, aby se omluvil za slova o ústavním puči

Josef Kopecký
Aktualizujeme   16:44

Jednání Poslanecké sněmovny. Petr Macinka (Motoristé). (23. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka se odmítl ve Sněmovně omluvit za slova o „ústavním puči“ na adresu Ústavního soudu. Vyzval ho k tomu při interpelacích poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. „Styďte se,“ řekl v reakci na jeho vystoupení bývalý šéf lidovců.

Macinka o „ústavním puči“ hovořil ve středu v reakci na předběžné opatření Ústavního soudu, že vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře.

Tejc ujišťuje, že vláda nebude navrhovat zrušení Ústavního soudu

Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc zato při interpelacích ujišťoval, že vláda nemá v úmyslu zrušit Ústavní soud.

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek totiž den před tím prohlásil, že Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat. Reagoval tak na předběžné opatření

„Já vás mohu ujistit, že tato vláda nebude navrhovat zrušení Ústavního soudu. Ústavní soud je pevnou součástí našeho systému. A byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat,“ řekl Tejc.

Odpovídal na interpelaci místopředsedy STAN Karla Dvořáka, který se ho ptal na to, zda se zastane Ústavního soudu.

„Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ tvrdil ve středu Turek.

Aktualizujeme.

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