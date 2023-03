Střet zájmů odmítám, podivným spekulacím nepodlehnu, vzkazuje Blažek

Ministr Blažek v poslední době čelil kritice v souvislosti se žádostmi o informace v kauze kupčení s městskými byty v Brně. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá jeho rezignaci. Lidé ze Spolku namalovali v úterý ráno před budovou ministerstva spravedlnosti červenou čáru. Ministru Pavlu Blažkovi tak chtěli vymezit „demokratické hřiště“, které podle nich překračuje tím, že je ve střetu zájmů. Blažek podle nich ohrožuje důvěru občanů v politiky.

Milion chvilek pro demokracii @milionchvilek Chceme, aby politici hráli podle jasně daných pravidel. Střet zájmů Pavla Blažka ovšem zbytečně podkopává důvěru v politiky. Takhle to nechceme nechat. Proto musíme jako občanská společnost trvat na tom, aby Pavel Blažek nebyl ministrem spravedlnosti.



Ministr ve středu v otevřeném dopise výslovně odmítl, že by byl ve střetu zájmů. „Protože jsem (a vy to ani netvrdíte) neporušil žádný zákon této země a řádně plním své ústavní a zákonné povinnosti, ve střetu zájmů nejsem a nijak nezasahuji do žádných probíhajících trestních řízení, nemám v úmyslu z vámi uvedených důvodů rezignovat na funkci ministra spravedlnosti. Výkon této funkce není žádný med, ale tlaku zkreslených informací a podivných spekulací se podléhat nemá a nesmí,“ napsal mimo jiné Blažek.

„Mojí prvořadou ústavní odpovědností je dbát na dodržování zákonů. Zajímat se o každý případ, kdy k nezákonnému trestnímu stíhání došlo, aby se pokud možno neopakovalo a ochrana jednotlivců před protiprávními zásahy státu, je moje prvořadá povinnost. A právě jen tento veřejný a ústavní zájem vedl k oněm některým krokům, které zpochybňujete. Je škoda, že se právě vy nezajímáte o osudy nezákonně trestně stíhaných poškozených. Já ano. A hodlám v tom pokračovat, ať již budu působit kdekoli,“ dodal ministr spravedlnosti ve svém otevřeném dopise.

„Pokud ministerstvo zpracovává odpověď na interpelaci poslankyně či poslance, požaduje součinnost od soudů a státních zastupitelství. Jedná se o léta zavedenou praxi a vychází ze zcela jasného zákonného nastavení vztahů mezi těmito složkami,“ upozornil mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Blažek už dříve uvedl, že k brněnskému případu obdržel několik interpelací z více politických stran.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Blažek jednal v souladu s povinnostmi ministra, když o informace z případu požádal. Na počátku března řekl, že důvody pro odvolání Blažka nevidí. Podle Milionu chvilek reprezentanti vládní koalice Blažkův střet zájmů bagatelizují.