Blažek je pro zastropování cen elektřiny. A nebere si servítky vůči Německu

„S opozicí se v této situaci bavit musíme a máme. Budou-li mít rozumný návrh, sem s ním. Máme na to dny, žádné týdny,“ prohlásil Blažek. Věří, že jde využít i stávající právní úpravu, ale kdyby ne, je podle něj nutné mít domluvu s opozicí, aby případná změna prošla rychle parlamentem. Do několika dnů chce přinést na vládu řešení, aby vzniklo co nejméně škod.

„Mám strach z lidových bouří, kdy se vždycky objeví různí vůdcové, kteří to nějakým způsobem řeší. Pocit nejistoty, strachu je momentálně takový, jaký nebyl minimálně od roku 1989,“ řekl Blažek v pořadu 360° CNN Prima News. Možná podle něj i od roku 1945.

„V jakékoli době se vedou největší spory o energie. Jestli to byl oheň, jestli to byla voda anebo je to dneska elektřina a plyn, tak to samozřejmě může znamenat obrovské převraty v lidských dějinách, to znamená jak uvnitř všech států, tak mezi těmi státy,“ uvedl ministr spravedlnosti.

K rychle rostoucím cenám zároveň lidé dostávají zprávy, že možná nebude čím topit, že možná nebude teplá voda. A to všechno znásobuje podle Blažka ve společnosti nejistotu a strach, což může vést k volání po nějakém silném vůdci, které z toho lidi za jakoukoliv cenu vyvede.

Větší národy vymýšlely zbytečnosti a nemyslely na základní věci, říká Blažek

Podle ministra Blažka může být ohrožena i Evropská unie. „Pokud Evropa má prokázat svůj smysl, tak musí najít nějaké řešení, jak pomoci obyvatelům Evropy bez ohledu na hranice,“ prohlásil. Jinak vznikne v jednotlivých státech vlastní trh a začne se kašlat na okolí. „To je začátek konce,“ varoval.

„Větší národy v Evropě a jsou to částečně i Němci, zejména západní, už také delší dobu nežili v některých systémech. A protože je tam blahobyt trochu delší dobu jak u nás, tak se na univerzitách, ale i v politice, vymýšlely spoustu zbytečností a nemyslelo se na základní věci,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

„Možná si v Německu zvykli na dlouhodobé plány typu Green Deal nebo kolik má člověk pohlaví, ale teď to chce okamžité řešení. My musíme vysvětlovat, pokud to nebude, tak prostě hrozí od východní Evropy, a může se to přesunout dál, sociální bouře,“ dodal. Možná podle něj budeme muset Němce tlačit k nějakému rozhodování, kterého oni teď nejsou schopni.

Fiala vyzýval Scholze k celoevropskému řešení

O možnostech celoevropského zastropování cen elektřiny jednal v pondělí s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala. „Bavili jsme se o vysokých cenách elektřiny, které zatěžují ekonomiku napříč Evropskou unií. Shodli jsme se na tom, že je potřeba najít celoevropské řešení,“ řekl Fiala.

Mění se podle něj situace, kdy evropští politici nechtěli do tvorby cen energií zasahovat. Fiala zmínil i jednu z možností, o níž by se mohlo na celoevropské úrovni jednat. Chce dosáhnout toho, aby nebyla vazba mezi cenami plynu a elektřiny.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela kvůli tomu už svolal na 9. září mimořádnou evropskou radu pro energetiku. Trh s energiemi přestal podle něj fungovat. I podle něj musí Evropa oddělit ceny plynu od ceny elektřiny. Rada tak bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny.

„Jde o to, aby ty ceny nezůstaly na úrovni, na jaké teď jsou, Současné ceny nejsou ospravedlnitelné,“ řekl německý kancléř k nynějším cenám elektřiny.