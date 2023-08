Blažek a Nejedlý pět hodin u jednoho stolu. Hodně pršelo, hájí se ministr

„Včera (ve středu pozn. red.) jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal,“ napsal ministr Pavel Blažek na sociální síti.

K tomu doplnil, že vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, si přisedl ke stolu Nejedlého. „Po čase se objevili redaktoři Seznam Zpráv a snažili se zjišťovat, co dělám v jedné restauraci s panem Nejedlým. Bylo to tak, jak popisuji,“ pokračoval Blažek ve své obhajobě.

Chci předejít konspirativním smyšlenkám

Ministr celý příspěvek uzavřel slovy, že chce předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. „Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala,“ dodal Blažek.

Podle serveru Seznam Zprávy však u stolu po boku Nejedlého strávil pět hodin. Oba pak odcházeli těsně před zavírací dobou. Blažek do jiného podniku, Nejedlý po chvíli nasedl do svého černého mercedesu a odjel.

Prozradit, o čem s Nejedlým celou tu dobu mluvili, ale ministr podle Seznam Zpráv nechtěl. „O všem možném,“ odvětil. „Pořád je co si vykládat,“ neupřesnil obsah konverzací ministr.

Dlouho jsme spolu sportovali, reagoval Nejedlý

Redakce iDNES.cz oslovila i samotného Nejedlého. Ten opět zdůraznil, že schůzka byla opravdu náhoda. „Promiňte, ale připadá mi to trochu... hledat něco v tom, kde sedím s ženou, se svými dětmi a přáteli...Opravdu to krupobití a bouřka byla děsivá, což znamená, že někdo vejde dovnitř a já mám říct: ‚Prosím, nesejde si za mnou, protože jsi ministr a já jsem Martin Nejedlý.‘ To žijeme v takové době?“ reagoval Nejedlý.

Ohledně doby, kterou spolu u stolu strávili, Nejedlý reagoval slovy, že čas neměřil. „Vím, že má žena a děti odházely. Do kolika jsme tam seděli, to nevím. Vím, že dvě třetiny z toho jsme opravdu měli starost, protože bouřka byla opravdu velká. Neumím říct, jak dlouho jsem tam seděl. Věřím tomu, že jsou dny, kdy se nesedí 10 minut v restauraci,“ pokračoval Nejedlý.

Lidé se podle něj u stolu baví o tom, co přináší život a jaké jsou prázdniny. „S tím, že se známe relativně velmi dlouze, opravdu dlouze, dlouho jsme i spolu sportovali a hráli volejbal. Věřte mi, že za 40 let máme společný okruh známých i z dob sportu, takže si najdeme témata, stejně jako vy, když půjdete s kamarádkou,“ uvedl dále Nejedlý.

Současně zdůraznil, že se s ministrem rozhodně nebavil o politice. „Rozhodně už nejsem poradce pana prezidenta (exprezidenta Miloše Zemana pozn. red.), rozhodně už nemohu nic ovlivňovat. Hledám odpověď sám pro sebe, jak se příště zachovám. Mně je to jedno, mně je líto, že teď ministr spravedlnosti musí hledat odpovědi na to, že si sedl vedle Martina Nejedlého. To je nějaká divná doba,“ dodal pro iDNES.cz Nejedlý.

Přátelské vztahy s Peltou

Lobbista Martin Nejedlý byl hlavní postavou v době, kdy prezidentský mandát zastával Miloš Zeman. V roce 2014 se stal totiž externím poradcem tehdejší hlavy státu. Přitom na Hradě oficiálně nezastával žádnou funkci, takže neměl ani bezpečnostní prověrku. Média však upozornila, že měl k dispozici diplomatický pas, který mu až po letech odebrán.

Dosud není známo, kde a co vystudoval, v jakých oborech podnikal, v jaké pozici ani u jaké firmy působil na své misi v Rusku. Nevyjasněnou roli Nejedlého na Hradě považovaly britské a americké tajné služby za velké riziko z hlediska šíření ruského vlivu v České republice.

Nejedlý se například ani u soudu netajil tím, že má přátelské vztahy s Miroslavem Peltou. Podle policejních odposlechů Pelta pro Nejedlého ovlivňoval přidělování dotací pro sport.

Samotného Nejedlého dokonce odposlouchávala Bezpečnostní informační služba (BIS). Kontrarozvědka jeho činnost, i vzhledem k pozitivnímu vztahu k Rusku, monitorovala na základě povolení soudu, upozornily letos v lednu Seznam Zprávy. Prezident však v srpnu 2021 učinil nečekané prohlášení v rozhovoru pro deník Blesk, které dokládá, že o operaci věděl.

Martin Nejedlý Jeden z nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana.

V letech 2010 až 2018 místopředseda Strany práv občanů. Miloši Zemanovi pomáhal stát se prezidentem.

Byl jednatelem LUKOIL Aviation Czech, která dodávala letecké palivo Českým aeroliniím.

V devadesátých letech podnikal za nejasných okolností v Rusku, do Česka se vrátil v roce 2000.

Redakce iDNES.cz v minulosti také upozornila, že Nejedlý se stýkal s ruským vyhoštěným agentem i s Putinovým poradcem pro zahraniční politiku. Nejen tajné služby proto řeší, kde vzal tak hluboké kontakty na Rusko, co deset let v Rusku v minulosti dělal a s kým tam podnikal.

Premiér odmítl, že by zneužil pravomoci

Pokud jde o samotného ministra, tak letos v červnu Piráti plánovali jednat o usnesení, ve kterém by označili setrvání Blažka ve funkci ministra spravedlnosti za ohrožení ústavního pořádku a plnění cílů programového prohlášení vlády. Anketu k tomu předložila na stranickém fóru europoslankyně Markéta Gregorová. Premiér Petr Fiala však odmítl, že by Blažek zneužil pravomoci.

Gregorová v důvodové zprávě k návrhu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z takzvaných živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.