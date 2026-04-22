Filipínský ministr míří do ČR. Chce zajistit vydání exposlance, kterého tu zadrželi

Filipínský ministr spravedlnosti Fredderick Vida odletí ve čtvrtek do Česka. Cílem cesty je zajistit vydání exposlance Zaldyho Coa, který na Filipínách čelí obvinění z korupce. Vida to řekl v rozhovoru se serverem Abogado. Filipínský prezident Ferdinand Marcos minulý týden oznámil, že české úřady zadržely obviněného muže při pokusu o překročení hranic do Německa. Vyjádření českých úřadů ČTK shání.
ilustrační snímek | foto: Václav Pancer, ČTK

Ministr Vida odmítl sdělit podrobnosti své cesty. Ty budou podle něj zveřejněny později. Na cestě jej bude doprovázet hlavní státní zástupce Filipín Dennis Chan. Prezident Marcos o plánu vyslat koordinační tým pro vyjednání předání bývalého poslance Coa informoval již v pondělí.

Co, který pobývá mimo Filipíny od roku 2025, je mezi 16 lidmi obviněnými z korupce a podvodů v souvislosti s projekty protipovodňové ochrany.

V Česku zadrželi filipínského exposlance stíhaného pro korupci. Poputuje zpátky

Spolu s bývalými šéfy dolní a horní komory Martinem Romualdezem a Francisem Escuderem patří k několika vlivným zákonodárcům obviněným z toho, že si přivlastnili obrovské provize. Co, bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru, který loni v září na poslanecký mandát rezignoval, obvinění popřel.

