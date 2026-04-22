Ministr Vida odmítl sdělit podrobnosti své cesty. Ty budou podle něj zveřejněny později. Na cestě jej bude doprovázet hlavní státní zástupce Filipín Dennis Chan. Prezident Marcos o plánu vyslat koordinační tým pro vyjednání předání bývalého poslance Coa informoval již v pondělí.
Co, který pobývá mimo Filipíny od roku 2025, je mezi 16 lidmi obviněnými z korupce a podvodů v souvislosti s projekty protipovodňové ochrany.
V Česku zadrželi filipínského exposlance stíhaného pro korupci. Poputuje zpátky
Spolu s bývalými šéfy dolní a horní komory Martinem Romualdezem a Francisem Escuderem patří k několika vlivným zákonodárcům obviněným z toho, že si přivlastnili obrovské provize. Co, bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru, který loni v září na poslanecký mandát rezignoval, obvinění popřel.