Ministr sportu Boris Šťastný bude mít v týmu čtyři lidi

„Postavili jsme velmi malý, kompaktní tým složený ze sportovních nadšenců a skutečných odborníků. Změn doznala i organizační struktura Národní sportovní agentury (NSA), která byla zeštíhlena a zjednodušena. Ministerský tým v tuto chvíli čítá pět osob včetně ministra, systemizací v NSA naopak sedm pracovníků ubylo,“ uvedl Šťastný. Kabinet v prosinci na návrh Šťastného odvolal předsedu NSA Ondřeje Šebka.
Viceprezidentka Hospodářské komory ČR a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní Česko Havrdová bude vedoucí oddělení koordinace mezivládních aktivit a podpory prevence a zdraví. Zaměří se na to, aby se pohyb stal skutečnou zdravotní, společenskou i politickou prioritou státu. Podpoře pravidelného pohybu se věnuje dlouhodobě.
Mikuláš povede oddělení podpory sportu, bude odpovídat za vztahy ministerstva s NSA a sportovními organizacemi a tvorbu a prosazování budoucí strategie rozvoje sportu. „V oblasti sportu působil řadu let jako statutární orgán fotbalového oddílu a má více než desetileté zkušenosti ze samosprávy,“ informoval Žofka.
Přípravě koncepčních a legislativních materiálů v oblasti sportu se bude v roli vedoucí koncepce a metodiky věnovat Anna Králová. Ve veřejné správě působí se specializací na sportovní agendu více než 20 let. Věnuje se organizaci národních i mezinárodních akcí, mezinárodní spolupráci, antidopingovým aktivitám i problematice bezpečného sportu.
Šťastného tajemníkem je Žofka, který bude odpovídat za koordinaci aktivit a každodenní fungování kabinetu ministra. V letech 2021 až 2024 působil jako poradce v oblasti marketingu a PR, následně byl asistentem europoslankyně Nikoly Bartůšek (Přísaha). Působí také ve Sněmovně jako asistent Šťastného a místopředsedy dolní komory Jiřího Bartáka.