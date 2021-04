Komunikace s Plagou je špatná. Odvolání by nebyla tragédie, míní šéf odborů

„Co se týká vedení sociálního dialogu, ministr ho vede velmi zvláštním způsobem. Máme k tomu velké výhrady. Z našeho pohledu, kdyby se na ministerstvu školství ten tým obměnil, rozhodně by to nezpůsobilo žádnou katastrofu,“ řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Babiš během středy sdělil, že s ministrem školství v některých krocích nesouhlasí, ale odvolat ho nechce. „Je pravda, že máme na některé věci jiné názory. A nejsem sám. Chápu, že má za prioritu vzdělávání našich dětí,“ uvedl Babiš a připomněl úterní spor s Plagou o to, zda mají do mateřských škol v prvním rozvolnění nastoupit všechny děti, nebo pouze předškoláci.

Plagy se poté zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

Podle Dobšíka ale ministr Plaga dlouhodobě komunikuje jen s těmi, kteří s jeho názory souhlasí. „Ta debata se vede v úzkém kruhu a bohužel zbytek té pedagogické veřejnosti má pocit, že jim ze strany ministerstva školství není nasloucháno,“ míní Dobšík.

Odborářský předák uvedl, že předsednictvo školských odborů již několikrát chtělo zaslat stížnost, která se týká postupů ministerstva školství. Tvrdí také, že odbory jsou k ministrovi na rozdíl od jiných školských spolků kritičtí. „My máme tu výhodu, že nás platí členové členskými příspěvky. Tím nám dávají tu nezávislost, na rozdíl od Učitelské platformy, která dostává peníze od různých nadací, kde působí i zaměstnanci ministerstva školství.“

Odbory také nesouhlasí s některými pravidly pro návrat žáků do škol. Hlavními podmínkami pro opětovné zasednutí žáků do lavic je přísné dodržování hygienických pravidel, testování žáků a rotační výuka. Odborový svaz pracovníků školství ale dlouhodobě navrhuje testování dětí v rodinách. „Bohužel, ani jedno z ministerstev tomu nebylo nakloněno. Nevím, jestli je to dáno tím, že by se těm rodičům nedůvěřovalo,“ uvedl.

V rozhovoru se také vyjádřil k hraničním termínům, které ministerstvo pro obnovu výuky školám ukládá. „Dneska je středa a v pondělí má být návrat spuštěn. Ministerstvo dostává ředitele do šibeničních situace. Je to obdobné jako před několika týdny, kdy šly všechny informace na poslední chvíli. Podle mě to k těm školám není fér,“ řekl na závěr rozhovoru šéf odborů Dobšík.