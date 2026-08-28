Dvouměsíční prázdniny jsou u konce. Budou i příští rok, nebo by se volno mělo žákům během roku rozložit jinak, jak jste se dotazoval na sociálních sítích?
Můžu všechny uklidnit. Prázdniny v organizaci příštího školního roku jsou zase naplánované jako dvouměsíční. Když se ale podívám na tu bouři kolem toho, tak je velmi zajímavá, protože můj příspěvek byl jenom o tom, že už 101 let tady máme letní prázdniny dvouměsíční, červenec – srpen, a jestli to, co bylo před 101 lety, je stále aktuální.
Úspora padesát miliard korun, která tam je, tak je naprosto vylhaná, nesedí s realitou. Druhá věc je, že ani krátkodobé úspory by v tomto případě nenastaly.