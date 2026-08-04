V přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou určené pro děti, které dostaly odklad povinné školní docházky. O zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ rozhoduje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení poradny.
„Přípravné třídy zachováme. Jejich zrušení od roku 2029 nepovažuji za správné. Pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo v našem vzdělávacím systému,“ napsal Plaga na síti X.
Plaga již dříve uvedl, že zpřísnění odkladů povinné školní docházky, které schválila bývalá Sněmovna, povede podle jeho názoru k neúměrnému zatížení učitelů na prvním stupni základních škol. Dodal, že procento dětí, které nastupují do školy později, je v Česku vysoké. Ministerstvo na jaře uvedlo, že bude dopad novely zpřísňující odklady zkoumat. Na vysoký podíl dětí, které jdou do školy až v sedmi letech, a na to, že by jim mělo být méně, upozorňují odborníci dlouhodobě.
Podíl dětí s odkladem povinné školní docházky se podle České školní inspekce (ČŠI) liší mezi regiony. Zatímco například na Chebsku, Jičínsku či Bruntálsku má odklad až 27,5 procenta dětí, na Teplicku, Plzeňsku či Jablonecku je to 13 až 15 procent. Ačkoliv se podíl dětí s odkladem školní docházky meziročně snížil z 22,5 procenta asi na 18 procent, zůstává stále vysoký, uvedla inspekce ve výroční zprávě za školní rok 2024/2025.
|
Problémy s řečí i motorikou. Výuka prvňáčků bude náročnější, bojí se školy
Školní docházku s odkladem začalo podle ministerstva v uplynulém školním roce 21,2 procenta dětí. Do prvních tříd chodilo 119.898 žáků včetně těch, kteří například opakovali první ročník.
Nová pravidla udělování odkladu povinné školní docházky začínají platit postupně podle data narození dětí. Letos se přísnější pravidla týkaly těch, které se narodily mezi 1. zářím 2019 a 31. březnem 2020. Odklad mohly dostat tehdy, pokud jejich zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje účast ve výuce. Žádost bylo třeba doložit doporučením klinického psychologa nebo lékaře specialisty, například onkologa, a školského poradenského zařízení. Pediatři doporučení vydat nemohou.
Děti narozené 1. dubna 2020 a později mohou dostat odklad podle starých pravidel, tedy například pokud nejsou přiměřeně duševně nebo tělesně vyspělé. U těchto žádostí smí doporučení vydat i pediatr.