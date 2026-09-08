Ministr školství Plaga představí výsledky mezinárodního srovnání žáků PISA

První šetření PISA vzniklo už v roce 2000, v České republice je za přípravu, realizaci a šetření odpovědná Česká školní inspekce. Mezinárodní šetření PISA je největším světovým vzdělávacím výzkumem a je jednou z hlavních aktivit vzdělávacího direktorátu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
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Čeští žáci si podle výsledků mezinárodního testování nevěří v kreativitě
Každý žák vypracovává dvouhodinový kognitivní test. V testu jsou zastoupeny úlohy s volbou odpovědi, kdy žák volí jednu správnou odpověď z více nabízených možností, a dále úlohy s tvorbou odpovědi, v nichž se po žácích požaduje, aby formulovali vlastní odpověď. S rozvojem počítačového testování byli tradiční testové úlohy doplněny o interaktivní úlohy založené na simulacích, experimentech a interakcích.
V posledním srovnání z roce 2022 se šetření zaměřilo na finanční gramotnost patnáctiletých žáků, ti čeští se umístili na pátém místě mezi dvaceti zúčastněnými zeměmi.