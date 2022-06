KOMENTÁŘ: Domácí úkoly pro nového ministra školství. Jak napravit škody

Nový ministr to nebude mít lehké. Musí důstojně reprezentovat Česko během předsednictví EU, aniž by měl čas se na to připravit. Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli seškrtanému rozpočtu na vzdělávání. Do škol v září nastoupí desítky tisíc dětí z Ukrajiny. Navíc je pozice hnutí STAN otřesena kauzou Hlubuček a kontakty jeho bývalého předsedy Petra Gazdíka s mafiánem Michalem Redlem.

Hlavní problém u jeho předchůdců Gazdíka a Plagy byl, že nenaslouchali návrhům pedagogů z praxe. Protežovali aktivisty z neziskovek, kteří se snaží své menšinové názory vnutit plošně všem učitelům, a podnikatele ve vzdělávání.