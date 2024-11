Nebuďme hloupí, Green Deal využijme. Ministr Vlček o autoprůmyslu i Dukovanech

Green Deal je příležitost. To jsou vaše slova. Lze to tak pořád vnímat, když sledujeme, jak Evropu ve výrobě automobilů předhání Čína a v sousedním Německu vidíme úpadek Volkswagenu?

Je to příležitost. Pokud budeme brát Green Deal pouze zkratkou automobilového průmyslu, pak ano, můžeme se bavit o určitých obavách. Ale moje osobní praxe ukázala, že Green Deal je ohromná příležitost pro český průmysl. Pro levnější ceny energie, nová a dobře placená pracovní místa. Je to příležitost, za kterou půjde ohromné množství peněz. Byli bychom hloupí, kdybychom ji nevyužili.

Automobilový průmysl je ale pro Česko velmi důležitý. Nenastane u nás něco podobného jako v Německu?

Myslíte aktuální problémy Volkswagenu? Pokud průmysl, a to nejen automobilový, v České republice i v celé Evropě neprojde revizí, tak skončí jako automobilový průmysl v Americe. Vidíme, jak to bohužel dneska vypadá v Detroitu (americké město bylo ve 20. století symbolem automobilové výroby, slavné značky z něj ale postupně odešly a dnes je Detroit symbolem ekonomického krachu, pozn. red.). My ale musíme stavět na tom, že Green Deal není pouze automobilový průmysl. Jsou to další odvětví, která můžou vyrůst do velmi zajímavých oblastí, které přinesou dobře placená pracovní místa a hospodářský růst této společnosti.

Přesto se ale zeptám, není tlak ze strany Evropské unie na pravidla výroby aut a konec spalovacích motorů už moc velký?

To je otázka, jak moc velký je. Podívejme se, v jakém konkurenčním prostředí se pohybujeme vůči Americe a vůči Číně. Čína celkem výrazně, mnohdy až neférově, dotuje automobilový průmysl a Evropa na to musí nějakým způsobem reagovat. Ano, v některých oblastech ten tlak je možná moc velký a naší vládě se ho podařilo zmírnit. Zmiňme Euro 7 (státy v čele s Českem prosadily mírnější limity pro emise z výfukových plynů, pozn. red.). Opětovně ale říkám, že musíme tlačit na velkou modernizaci celého českého průmyslu. Znovu se vrátím k Detroitu. Pokud je hospodářství závislé na jednom dominantním odvětví, které prochází nějakou strukturální krizí, tak pak logicky je ta krize o to větší pro celou společnost. Proto jsou důležité investice do nových technologií a zároveň se musíme soustředit na jiná odvětví, nejenom na jedno jediné.

Co pro to jako ministr průmyslu a obchodu konkrétně uděláte v tom jednom roce, který vás do konce volebního období čeká?

I proto jsme přišli s novou hospodářskou strategií České republiky. Obsahuje řadu důležitých opatření v oblasti modernizace rozvoje lidských zdrojů a veřejné infrastruktury nebo i dalších odvětví s vysokou přidanou hodnotou, což je třeba otázka polovodičových nebo čipových technologií.

Hospodářská strategie má za cíl Česko posunout mezi prvních deset zemí v EU s nejvyšším HDP na obyvatele. Není rok před volbami pozdě představovat takovou strategii?

Vůbec ne. Ta strategie stojí na třech základních pilířích. Zaprvé, propsali jsme do ní aktivity, které jsme poslední tři roky již dělali. Zadruhé, dali jsme si opravdu hodně práce, abychom mluvili se všemi takzvanými stakeholdery z průmyslového odvětví, ať je to například Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace krajů, a tak bych mohl pokračovat. Těch partnerů byly celkem tři desítky. A zatřetí, popisujeme v ní vizi pro budoucnost. Není možné rok před volbami dát ruce do klína a nepracovat.

Můžete přiblížit, co tedy v příštím roce ještě přesně uděláte, aby byl tento ambiciózní plán dodržen?

Pracoval jsem na tom dokumentu v posledních měsících velmi intenzivně a tvořil jsem si tím takříkajíc kuchařku pro práci ministra průmyslu a obchodu. V příštím roce chceme dotáhnout důležité projekty, jako je podpis smlouvy na Dukovany, jako jsou velké investice přinášející nová a dobře placená pracovní místa, dále budeme investovat do dopravní infrastruktury, nejenom do dálnic nebo silnic druhých a třetích tříd, ale i třeba do železnic. Minulý týden jsme podepsali velmi důležitý kontrakt mezi ČEZ a Rolls-Roycem o vytvoření nového subjektu na malé modulární reaktory. Ten dokument obsahuje zhruba 150 konkrétních opatření a my řadu z nich už poslední tři roky velmi intenzivně realizujeme.

Dohodnete se na této strategii s opozicí? Přece jen není jisté, jestli za rok budete ve vládě, a Karel Havlíček z ANO ji nazval slohovým cvičením.

Myslíte toho Karla Havlíčka, u kterého jsem před 14 dny seděl v kanceláři a o tomto dokumentu jsme si povídali? Mojí rolí je, abych chodil i za opozicí a diskutoval s kolegy. Věřím, že na těch opatřeních, která strategie obsahuje, najde shodu celé politické spektrum. Jenom blázen by takovou strategii vzal a kompletně hodil do koše.

Na kolika procentech jste se s Karlem Havlíčkem shodli?

V oblasti infrastruktury, investicích do dálnic, vysokorychlostních tratí nebo modernizaci energetické infrastruktury je shoda velmi vysoká. Minulý týden jsem uspořádal jednání o tom, jakým způsobem může Česko odcházet od uhlí. Pokud jsem dobře počítal, přišlo sedm kolegů z opozice.

Už jste zmiňoval, že jednou z priorit je dotáhnout podpis na dostavbu Dukovan s Korejci. Antimonopolní úřad ale před pár dny smlouvu zakázal uzavřít. Tendr totiž napadla francouzská společnost EDF i americký Westinghouse, které se rovněž o zakázku ucházely. Jak moc to výstavbu dvou jaderných reaktorů v Dukovanech komplikuje?

A druhý den antimonopolní úřad potvrdil, že tendr je v pořádku. Já myslím, že nikterak to nekomplikuje. Chápu to tak, že u takhle složité zakázky si Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potřebuje vzít určitý čas navíc, aby některé věci ještě posoudil. Přece jenom si uvědomme, že chceme stavět jadernou elektrárnu. Je to projekt, který tady rozsahem a významem nebyl několik dekád. To se stává zhruba u každé druhé nebo třetí větší zakázky, že si ÚOHS potřebuje vzít nějaký čas navíc.

Kdy by mohlo být reálné smlouvu s korejskou firmou podepsat? Pořád platí, že v březnu?

Všechno k tomu směřuje. Jenom musím připomenout, že je za to odpovědný primárně ČEZ jakožto ten, kdo soutěží svého partnera na Dukovany.

Věříte, že se harmonogram podaří dodržet a první reaktor v Dukovanech vznikne v roce 2036?

To bylo jedno z velmi důležitých kritérií tendru. Nešlo jen o cenu, ale i o dodržení patřičného času, respektive o smluvní pokuty, pokud by se tyto věci neděly v daný čas.

Máte náhradní plán, pokud by to nevyšlo?

Nechci spekulovat o nějakém náhradním plánu. Děláme všechno pro to, aby byl podepsán v březnu. Důležitým parametrem je pro nás i zapojení českého průmyslu. Pracujeme na tom, aby to tak skutečně dopadlo. Já si ani nepřipouštím a nemám k tomu od ČEZ ani od české diplomacie žádné indicie, že by to tak být nemělo.

Ptám se i proto, jestli by případné průtahy neovlivnily pak lidem ceny energií?

Uvědomme si, ten projekt má být realizován za více než deset let. Tato vláda ale dělá řadu dalších velmi konkrétních kroků, abychom se mohli v dalších letech bavit o nízkých cenách energií. V minulosti se bohužel zapomnělo výrazně investovat a to byl jeden z důvodů, proč Česko mělo jedny z nejvyšších cen energií. Také selhaly kontrolní mechanismy. Jak je možné, že si nikdo nevšiml, že Bohemia Energy nemá potřebné záruky a dojde ke krachu?

Můžete voličům slíbit, že se jim energie do budoucna zlevní?

Děláme pro to všechny kroky, které jsou v naší kompetenci. Pokud se ale zítra sekne další tanker v Suezu nebo přijde další válečný konflikt, tak to neovlivním. Pracujeme ale na tom, abychom měli energetiku mnohem stabilnější, a když by přišla jakákoliv krize, abychom ji přečkali a neopakoval se scénář, který nastal po ruském útoku na Ukrajinu.

Zbývá rok do sněmovních voleb, na co budou Starostové vsázet v kampani?

Do voleb půjdeme samostatně a ukážeme, že Starostové jsou hnutí, které dokáže krize řešit. Jozef Síkela velmi dobře řešil energetickou krizi, ministr Rakušan uprchlickou krizi. V aktuální povodňové krizi zástupci našeho hnutí sehráli významnou roli. Do voleb jdeme také s našimi hodnotami středového liberálního proevropsky orientovaného hnutí, které říká, že Česká republika patří na Západ.

Váš předseda Vít Rakušan na sebe letos strhl pozornost videem ze sportovní šatny, ve kterém upozorňoval na to, že voliči vládě nerozumějí a že je potřeba zlepšit komunikaci. Zlepšilo se to?

Minimálně na tom pracujeme. S lidmi je potřeba hovořit přímo, chodit s nimi do debat takzvaně bez cenzury, jak to udělal náš předseda. Na to se těším. Jedna z rolí ministra průmyslu je, aby neseděl jen na ministerstvu v Praze, ale aby maximum času strávil v regionech. Třeba hned na začátku svého mandátu jsem byl v Dukovanech.

Chystají Starostové další Debaty bez cenzury?

My to děláme standardně. Mně přišlo trochu úsměvné, když to média komentovala jako něco nového. Ano, Vít Rakušan to udělal ve velkém. Bylo důležité jezdit i do regionů, které jsou pro nás voličsky méně úspěšné, já to ale beru jako přirozenou věc. Patnáct let jsem byl starostou a vždycky jsem za lidmi chodil, ptal se jich na názor. Nebojím se jít do hospody a s lidmi mluvit. Byli bychom špatní politici, kdybychom nekomunikovali se svými voliči.

Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Deník N řekl, že si představuje, že SPOLU v příštích volbách získá 30 procent, Starostové 15 a zase složíte vládu. Vidíte to podobně?

Neznám průzkumy koalice SPOLU, ale vidím stoupající trend Starostů. Poslední troje volby pro nás nebyly neúspěchem. Vždy jsme o určitý stupeň posílili. Naší strategií je si to odpracovat. Udělat sto drobných kroků, které ve finále udělají velký skok. Byli jsme zvyklí to dělat v regionech a teď to děláme i na celostátní úrovni.