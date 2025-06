Zůstáváte součástí vládní koalice. Může mít bitcoinová kauza dopad na váš volební výsledek? Co vám k tomu říkají marketéři a volební stratégové?

Slýchám hlasy, ať se začneme okamžitě vymezovat a ať odejdeme z koalice. Možná by to bylo krátkodobě výhodné, ale ne z dlouhodobého hlediska. Snažíme se politiku dělat opravdu odpovědně a nebýt hysteričtí. Nechceme se chovat jako Piráti. Projevujeme tím určitou politickou dospělost a ta s sebou nese to, že v určitých i nepříjemných okamžicích zachováte chladnou hlavu. Tři a půl roku jsme ve vládě seděli a bojovali za ni. Podle některých komentátorů by možná bylo krátkodobě výhodné z vlády odejít, podle mě by to bylo politicky nedospělé. Zároveň ale chceme od našich koaličních partnerů jasné vysvětlení a návrhy řešení.

Každé ráno se v Bílém domě roztočí kolo štěstí, které ukáže, co bude platit pro ten den.