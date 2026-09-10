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Havlíček chystá velkou návštěvu Ukrajiny. Firmám pomůže nový program pro obnovu

Lukáš Linhart
  15:36
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První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vyrazí od 10. do 12. listopadu s podnikateli na Ukrajinu. Podle něj půjde zatím o největší českou návštěvu země za posledních deset let. O detailech návštěvy promluvil ministr ve čtvrtek společně s předsedou představenstva Národní rozvojové banky Tomášem Nidetzkým.

Národní rozvojová banka totiž otevřela příjem žádostí do programu na podporu investic při obnově Ukrajiny. Banka podnikatelům nabídne záruky až 80 procent úvěru.

Podnikatelská mise má podle Havlíčka přinést konkrétní dohody o obchodu a investicích. Firmy se podle něj zatím vybírají, zájem je ale podle ministra tak velký, že se zvažuje využití dvou letadel.

„My se na to velmi zodpovědně připravujeme. Je to z našeho pohledu řemeslo, ekonomická diplomacie, a už v tuto chvíli tým našich lidí velmi pečlivě připravuje taktiku vyjednávání,“ sdělil Havlíček. „Projekt je záručního charakteru a umožní našim firmám investovat na Ukrajině,“ uvedl ministr.

Delegace přistane v sousední zemi a na Ukrajinu bude pokračovat jiným způsobem. Místa návštěvy, konkrétní program ani jména představitelů, se kterými bude jednat, Havlíček nepředstavil z bezpečnostních důvodů.

„Co se týká zaměření těch firem, tak rovnou říkám, že to jsou firmy, které už tam mají nějaký záměr,“ sdělil ministr. Cesty se mají účastnit podniky, které na Ukrajině již obchodovaly, mají reálnou obchodní příležitost nebo investice zvažují.

Součástí podpory firem je nový program Záruka Obnova Ukrajiny, který je navázaný na evropský program Ukraine Facility. Národní rozvojová banka ve čtvrtek totiž zahájila příjem žádostí. „V 11 hodin nám přišla první žádost firmy o tento finanční nástroj,“ řekl předseda představenstva banky Tomáš Nidetzký. Dohodu s Evropskou komisí banka podle něj podepsala 27. července.

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Program nabídne bezplatné záruky úvěru ve výši od jednoho do 39 milionů eur, a to s dobou ručení až na deset let. Podle Nidetzského musí investor vložit do projektů 20 procent vlastních prostředků, zbytek pokryje úvěr. Pětinu rizika úvěru ponese právě banka, zbývajících 80 procent pokryje společná záruka ze zdrojů ministerstva a Evropské komise.

„Měli jsme zde už ze stran Evropské unie, Evropské komise, naléhavé žádosti, abychom definitivně ten projekt dotáhli, takže jsme společně s vedením Národní rozvojové banky ještě strukturovali celý projekt a jsme v momentě, kdy můžeme tento produkt nabízet tuzemským firmám,“ sdělil první místopředseda vlády Havlíček.

O podporu mohou žádat subjekty registrované na Ukrajině, včetně společných podniků ukrajinských a unijních firem. Peníze mají sloužit především na investice, například v energetice, dopravní infrastruktuře, průmyslu, zemědělství nebo sociální oblasti. První kolo příjmu žádostí končí 11. listopadu.

„My počítáme s tím, že to bude někde kolem 20, 30 případů, které bychom tímto způsobem chtěli zafinancovat,“ sdělil Nidetzský. Žádosti nejprve vyhodnotí banka, pak je posoudí ministerstvo i Evropská komise.

Havlíček před novináři zároveň oznámil zvýšení na pojištění exportérů na Ukrajinu z přibližně 600 milionů na miliardu korun. Od 1. ledna mají české firmy získat také přímý kontakt v ukrajinském Lvově, kde jim bude k dispozici pracovník agentury na podporu podnikání.

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