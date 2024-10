Favority do vlády jsou dva hejtmani. Podporu STANU má zejména Petr Kulhánek

Kulhánka oslovil přímo předseda Vít Rakušan. Velkou devízou vystudovaného ekonoma je kraj, odkud pochází. Jako bývalý karlovarský primátor a hejtman zná dobře situaci v regionu, který potřebuje s rozvojem hodně pomoci.

„Měl jsem vhled do ministerstva pro místní rozvoj po celé čtyři roky na hejtmanství a vlastně osm let předtím na magistrátu. Vím, kde nás tlačila bota, a taky vím, že nám ministerstvo ne vždy vyšlo vstříc navzdory proklamacím o pomoci strukturálně postiženým regionům,“ komentoval výběr Kulhánek. Žádný politik z Karlovarského kraje dosud ministrem nebyl.

Končící hejtman Kulhánek ale ve středu zdůrazňoval, že nabídku stále zvažuje a konzultuje s kolegy. V jeho rozhodování hraje roli i to, že by měl pokračovat v digitalizaci stavebního řízení, nehledě na to, že ji dostal na starost ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Myslím, že v digitalizaci bude stále klíčové ministerstvo pro místní rozvoj, a i k tomu mám poměrně velký balík informací, kterým se musím probrat,“ dodal Kulhánek.

Krizový manažer Suchánek

Druhým vážným kandidátem na ministra je Josef Suchánek. V posledních čtyřech letech byl hejtmanem Olomouckého kraje. Nominaci Suchánek dostal od krajského výboru. I on ještě včera tvrdil, že se rozmýšlí, jestli ministra vůbec chce dělat.

„Mám čas do čtvrtka a musím si to dát ještě nějakým způsobem dohromady. Možná se to nezdá, ale prioritně řeším následky povodní,“ řekl Suchánek. Na Suchánkovi Starostové oceňují právě to, že se během povodní projevil jako krizový manažer. „Zcela jistě bude i úkolem pro ministerstvo pro místní rozvoj řešit otázky povodněmi zničených oblastí, to se týká především Olomouckého a Moravskoslezského kraje,“ poznamenal Suchánek.

Kulhánek se Suchánkem ve svých krajích po volbách skončili v opozici. V obou případech je v čele kraje střídá hejtman z hnutí ANO.

Vedení Starostů včetně Rakušana se včera nechtělo k možným kandidátům vyjadřovat. Místopředseda Jan Lacina alespoň popsal, že ministrem musí být člověk, který se v úřadu „mimořádně rychle zorientuje, musí mít zkušenost z exekutivní praxe a řídil dostatečně velký celek“. Hejtmani podle něj tyto podmínky splňují.

O pozici po Bartošovi se bude na dnešním celostátním výboru ucházet i Radim Sršeň. Starosta Dolní Studénky dělal Bartošovi náměstka od ledna 2022, takže má s resortem zkušenosti. „Dostal jsem nominaci, tak předpokládám, že se o místo ucházet budu,“ sdělil MF DNES Sršeň. V souvislosti s ministerstvem zaznívalo ještě jméno poslankyně a předsedkyně Sdružení místních samospráv Elišky Olšákové.

„Od kolegů jsem věděla, že uvažují o mé nominaci, ale jestli ji opravdu podají, to nevím. Já o to aktivně usilovat nebudu,“ reagovala Olšáková. Nominaci dostala i středočeská hejtmanka Petra Pecková, ale ta ji odmítla.