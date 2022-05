Příspěvek 5000 korun? Resort řeší, jak vlastně bude posuzovat domácnosti

Podle vládního záměru by domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého mohly do konce srpna získat pět tisíc korun na dítě do 18 let. Ministr práce a sociálních věcí v rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že vyplácení příspěvku „nebude tak úplně jednoduché, jak to na první pohled vypadá“.

Resort bude muset stanovit postup kontroly příjmů rodin. Dále bude muset ministerstvo určit, jak a komu se bude příspěvek vyplácet. Bude proto nutné spojit informace několika databází, navíc různých resortů.

Například česká správa sociálního zabezpečení má přehled o odvodech zaměstnanců z jejich příjmu či o vyplacených důchodech. „Proti tomu jsme schopni postavit data ministerstva financí, kde vidíme, kdo nárokuje slevy na děti,“ dodal Jurečka. Zmínil, že využít je možné i registr obyvatel či údaje o svěření dětí do péče.

Vyplácení pak komplikuje, že někteří rodiče nejsou sezdaní a mají třeba hlášená odlišná trvalá bydliště, ač fakticky bydlí spolu. Jiní zase společně nebydlí, i když jsou stále manželé.

„Všechny tyto technicistní věci v těchto dnech finalizujeme tak, abychom měli jasno, jakým způsobem budeme propojovat databáze a jakým způsobem to budeme schopni kontrolovat,“ uvedl Jurečka.

Jurečka: Nejjednodušší by to bylo vyplatit plošně všem

Podle Jurečky by bylo pro úřady práce či sociální správu nejjednodušší, kdyby by se příspěvek vyplácel plošně všem dětem do 18 let a zaslal se jejich rodičům na adresu z registru obyvatel. Podle údajů statistického úřadu je v Česku kolem 2,1 milionu dětí a mladých do 18 let.

Mimořádný příspěvek má vyjít rozpočet na zhruba 10 miliard. „Ten rozdíl, kdybychom to dali plošně a pokud to zastropujeme na milionu hrubého (příjem domácnosti), je zhruba přes jednu miliardu korun, která nebude distribuována,“ řekl Jurečka. Ve vládní koalici je podle Jurečky ale požadavek na určité zastropování.

Původně minulou středu Jurečka oznámil, že mimořádný příspěvek pět tisíc korun bude vyplácen rodinám s příjem do milionu korun čistého za rok. O víkendu pak své vyjádření opravil na milion korun hrubého ročně.