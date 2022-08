Energetická krize ohrožuje vládu i EU, ministr Blažek varuje před revolucí

Blažek reagoval na návrhy některých opozičních poslanců, podle nichž by se Sněmovna měla na nynější schůzi přednostně zabývat opatřeními proti rostoucím cenám energií. Předsedkyně opozičního klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová Blažkovo vystoupení ocenila.

Blažek řekl, že situaci pokládá za ještě horší, než jak ji popisuje opozice. Společenská situace a atmosféra je podle něho nejdramatičtější od roku 1989. „Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková,“ prohlásil ministr a varoval před možnou revolucí.

Pavel Blažek @blazek_p Energetická krize a současná atmosféra ve společnosti ohrožují vše - náš politický systém i existenci EU. K ochraně těchto hodnot je vhodný a nutný každý prostředek, včetně zastropování marží výrobců a distributorů energií. Viz můj dnešní projev v @snemovna. https://t.co/1gV2Pg3drO oblíbit odpovědět

Míní, že není jiná cesta, než jsou úvahy o zastropování cen, byť jde o složitější problém a mnozí právníci uvádějí, že takto postupovat nelze. „Nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo,“ zdůraznil Blažek. Stát podle něho nemusí určit cenovou hladinu, ale ohraničit marže výrobců a obchodníků. Nemusely by pak podle ministra vznikat spory o náhradu škod, protože, jak míní, na zisk neexistuje právní nárok.

„Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, stejně tady dlouho nebude,“ poznamenal Blažek k výrokům a krokům opozičních politiků. Opoziční hnutí ANO už rozhodlo, že i s pomocí SPD vyvolá ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu Petra Fialy.

Schillerová pokládá Blažkův projev za konstruktivní a věcný, podle ní ale měl takto vystoupit premiér nebo některý z ekonomických ministrů. „Jestli vaše slova byla míněna vážně, já je beru, ale musí také tento hlas zaznít na vládě a musíte být schopen je prosadit,“ řekla.

Asociace krajů v pátek vyzvala vládu k regulaci cen plynu a elektřiny pro domácnosti od příštího roku. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Vláda by měla podle asociace také směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách energetické společnosti ČEZ.

Fiala řekl, že podněty asociace ke změnám v energetice nejsou nové a vláda už se jimi zabývá. Jedná podle něho o celoevropském stanovení maximálních cen i variantách transformace energetické skupiny ČEZ. Žádné z navrhovaných opatření ale podle předsedy vlády nemá rychlé a jednoduché řešení.