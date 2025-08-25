Je to vůbec poprvé, co se díky dokumentům z ministerstev spravedlnosti a financí, úřadů, e-mailům úředníků a různým dopisům, rozsudkům soudů a další komunikaci policie či justice s úřady a časové ose zveřejněné ministerstvem spravedlnosti dá den po dni či minutu po minutě zrekonstruovat, jak se domlouval obchod s bitcoiny a kdo sehrál jakou roli. A zároveň, co kdo mohl vědět o minulosti dárce Tomáše Jiřikovského. iDNES.cz se o to pokusil.
Tři věci jsou nově úplně jasné. Zaprvé: ministr Pavel Blažek z ODS se vyhnul podpisu pod jakýmkoli dokumentem, i pod protokolem o schůzce, která se k bitcoinům konala ještě před jejich darováním. Všechny smlouvy – ať už darovací nebo kupní s novými majiteli, kteří pak kryptoměny koupili v dražbách – podepisoval náměstek Radomír Daňhel, bývalý spolužák Blažka z gymnázia a jeho letitý byznysový partner.