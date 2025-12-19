Nový ministr obrany Zůna představí svou vizi o směřování resortu

Nově jmenovaný ministr obrany a zároveň vicepremiér za SPD Jaromír Zůna představí v pátek dopoledne svou vizi dalšího směřování resortu obrany. Do funkce byl jmenován v pondělí. Vystřídal tak Janu Černochovou (ODS).

„Na pátek svolám tiskovou konferenci, kde představím svou vizi resortu obrany. Tuto složitou problematiku totiž nelze sdělit ve dvou větách po uvedení do funkce. Z hlediska charakteru resortu jsem musel prioritně řešit otázky týkající se jeho řízení,“ uvedl po jmenování.

Ve čtvrtek už Zůna telefonicky jednal se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem o pokračování spolupráce v oblasti obrany a obranného průmyslu, včetně další účasti Česka na ochraně slovenského vzdušného prostoru.

Téhož dne hovořil také s ukrajinským ministrem obrany Denysem Šmyhalem, který mu pogratuloval k nástupu do funkce a poděkoval za dosavadní podporu Ukrajiny. Tématem obou rozhovorů byly rovněž možnosti další obranně-průmyslové spolupráce.

Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna (vpravo) na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Jaromír Zůna (za SPD), který byl jmenován ministrem obrany. (15. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Jaromír Zůna (SPD), který byl jmenován ministrem ministrem obrany. (15. prosince 2025)
Kandidát na ministra obrany za SPD Jaromír Zůna po přijetí u prezidenta Petra Pavla (4. prosince 2025)
Černochová v pondělí řekla, že Zůnovi připravila kvůli potřebné kontinuitě obsáhlý předávací protokol, ve kterém má informace o rozpracovaných projektech. Zůnovou výhodou podle Černochové je, že ještě nedávno byl zástupcem náčelníka generálního štábu. „Takže ten resort zná z druhé strany a ví, co vojáky nejvíc trápí - podfinancovanost, zanedbaná modernizace,“ uvedla.

Jako vicepremiér by podle Černochové mohl mít Zůna silnou pozici ve vládě. „Panu ministrovi jsem dala i osobní dopis, má pět stránek, je psaný ručně,“ řekla. Obsahuje osobnější doporučení ohledně pomoci Ukrajině či některá doporučení, která se týkají vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok.

SPD vedená šéfem Sněmovny Tomiem Okamurou prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna se na předminulý týden po jednání s prezidentem na Hradě vyhýbal otázkám ohledně svého postoje k Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Česko podle něj bude sledovat vývoj konfliktu a to, jak se posunují snahy o mírové řešení. „Pokud berete pojmy hrozba, riziko, ohrožení, Rusko je v každém případě v kategorii hrozby,“ odpověděl na dotaz, zda Rusko vidí jako hrozbu.

Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová

Požadavek na posouzení české muniční iniciativy, prostřednictvím které dodávají spojenci Ukrajině dělostřeleckou munici, považuje Zůna za legitimní. V oblasti obrany je podle něj tlak na systémové změny, protože běžná organizační opatření nebudou stačit.

Politický nováček

Pětašedesátiletý Zůna se doposud politicky téměř neangažoval. Počátkem 80. let se stal členem KSČ, ze strany vystoupil v roce 1989. Server Forum24 nedávno upozornil, že během členství ve straně měl zájem působit ve vojenské zpravodajské službě – rozvědce.

Od ledna 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a o tři roky později se ucházel o jím uvolněný post. Vláda Petra Fialy však v červenci do funkce vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna se poté stal vojenským přidělencem ambasády v Pekingu.

Posouzení muniční iniciativy je legitimní, řekl Zůna. O Ukrajině mluvil vyhýbavě

V armádě strávil několik desítek let. Během vojenské služby prošel od roku 1984 řadou velitelských i štábních funkcí a díky znalosti několika cizích jazyků zastával i vedoucí pozice v mezinárodních uskupeních.

Brigádním generálem byl jmenován v květnu 2010. V roce 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval generálmajorem. Na generálporučíka byl povýšen o tři roky později, v květnu 2019.

