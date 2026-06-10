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Zůna tlačí na vyšší výdaje na obranu. Příští rok by na ní chtěl dát dvě procenta HDP

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  12:02aktualizováno  12:21
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého resortu na dvě procenta HDP, tedy na 190 miliard korun. Je to meziroční navýšení o 35 miliard korun. Uvedla to ve středu Česká televize.
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (4. června 2026)

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (4. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Český ministr obrany Jaromír Zůna se v Berlíně setkal se svým německým...
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (4. června 2026)
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (4. června 2026)
Tisková konference armádního generála Karla Řehky a ministra obrany Jaromíra...
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Obrana by letos měla hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Zároveň to je o více než 16 miliard korun méně než loni.

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Vydávat na obranu alespoň dvě procenta HDP je závazek členů NATO. Loni na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. Tehdy v Česku vládl kabinet složený ze stran současné opozice.

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Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Babiš už dříve uvedl, že podle hodnocení NATO se Česku pravděpodobně nepodaří splnit dvouprocentní závazek a nesplnila ho loni ani vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP oproti oznámeným 2,01 procenta HDP.

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