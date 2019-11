Toman předčasně ukončil misi v Rusku, úřady znemožnily přelet do Kazaně

9:25 , aktualizováno 9:49

Ministr zemědělství Miroslav Toman předčasně ukončil pětidenní podnikatelskou misi v Rusku, tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně. Uvedl to server E15. Delegace tam měla domluvené jednání s představiteli Tatarstánu. Po desetihodinovém čekaní na moskevském letišti se vrací se do Prahy.