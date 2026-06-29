Macinka se omluvil za vystoupení ve Strážnici. Nejel jsem provokovat, řekl

„To nebylo úplně šťastné,“ řekl po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš k vystoupení Macinky ve Strážnici.
Na festivalu ve Strážnici diváci Macinku v sobotu vypískali, když přišel na pódium. Reagovali na něj ještě ostřeji, než před tím v pátek na jiného člena vlády za Motoristy sobě, ministra kultury Oto Klempíře.
Vy jste se zbláznili, urážel ministr Macinka diváky, kteří ho vypískali
„Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika,“ spílal návštěvníkům folklorního festivalu, kteří nelibě nesli, že předseda Motoristů vystoupil na akci, s níž jeho úkoly ve vládě nijak nesouvisí.
|
Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku
„Politický festival ve Strážnici, to tady nebylo. No dobrý, už jdu. Ale nebojím se a vy jste se zbláznili,“ uzavřel Macinka své vystoupení. Diváci na něj mezitím volali - „vypadni“.
Macinka poté v sobotu večer na svém facebookovém profilu uvedl, že účast na slavnosti po jeho žádosti mu umožnil ředitel festivalu.
„Bral jsem to jako výzvu a zajel se tam podívat. Dokonce jsem požádal skvělého pana ředitele, zda bych také nemohl říci několik slov. Děkuji za to, že mi to umožnil,“ napsal ministr zahraničí.
Dodal, že si pro „pískot“ přijel dobrovolně. „Uznávám, že jsem si tam pro něj dobrovolně a vědomě přišel, protože sonda do duší lepší části společnosti je vždycky výživná. Přesto je mi vážně smutno z toho, co všechno je dnes nakaženo morem obdivu k falešným modlám,“ napsal v příspěvku Macinka.
V pondělí už ale po jednání vlády vrdil, že provokovat věomě nejel.
Město Strážnice odmítlo nálepkování návštěvníků od ministrů za Motoristy sobě
Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice.
„Mrzí nás události, které v uplynulých dnech provázely vystoupení ministrů a narušily atmosféru festivalu. Zároveň odmítáme jakékoliv nálepkování návštěvníků, ať už jde o jejich označování za bolševiky nebo tvrzení, že reagovali pod vlivem alkoholu. Současně chceme zdůraznit, že město nijak nerozhoduje o tom, kteří političtí hosté jsou na festival zváni ani do tohoto procesu nevstupuje,“ uvedlo vedení města.