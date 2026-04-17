Klempíře jsme na Anděly pozvali, tvrdí organizátor. Nic nepřišlo, oponuje ministr

Ministr kultury Oto Klempíř v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že nedostal pozvánku na předávání cen Anděl. Proti tomu se ale ohradil předseda České hudební akademie Honza Vedral. „Bylo to tak, že Oto Klempíř jako dlouhodobý člen České hudební akademie dostal výzvu k hlasování, kterého se normálně zúčastnil jako akademik,“ řekl pro iDNES.cz Vedral. Ministr si však stojí za tím, že pozvánku neobdržel.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné...

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné řešit návrh zákona, který umožní nařízením vlády operativně regulovat marže a ceny paliv. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Klempíř v pátek v rozhovoru pro Deník.cz na dotaz, proč nechodí na některé kulturní akce, například na předávání cen Anděl nebo Český lev, uvedl, že nedostal pozvánku.

„Já bych na ceny Anděl strašně chtěl jít, ale k tomu musíte mít pozvánku. Já jsem ji neměl,“ poznamenal. Klempíř byl v minulosti členem skupiny J.A.R., se kterou hudební cenu získal. Dodal, že ho „nepozvání“ na Anděly mrzelo. „Myslím si, že bych si zasloužil tam být,“ uvedl.

„Psal mi, že žádný e-mail nedostal“

Vedral to však odmítá. „Tak jako všem akademikům mu přes systém, který používáme, odešla 6. března v 15:29 pozvánka na jeho e-mail, na kterém s námi běžně komunikoval. On mi teď psal, že žádný e-mail nedostal,“ popsal redakci.

Připustil ale i možnost technické chyby. „Je to možné. My to máme v systému tak, že mail byl doručen. Nedokážu ale vyloučit, že došlo k technické chybě, například že zpráva spadla do spamu,“ uvedl.

Zároveň zdůraznil, že akademie ministra neignorovala. „Moje reakce směřovala k tomu, že bychom ho nepozvali jako akademika. To odmítám. Navíc jsme v minulých letech nezvali ministra kultury jako takového, protože ministerstvo ceny nijak finančně nepodporuje,“ dodal.

StarDance do veřejnoprávní televize nepatří, řekl Klempíř a poradil, co točit

Redakce iDNES.cz oslovila i ministra kultury s dotazem, zda pozvánku obdržel. „Oni tvrdí, že ji poslali. Já jsem nic nedostal a řeknu vám na rovinu, že tentokrát jsem se na to opravdu těšil, i na případnou konfrontaci s kolegy,“ odpověděl Klempíř. K vyjádření připojil i screenshot e-mailu.

Redakce však nemůže posoudit, zda e-mail skutečně dorazil, či nikoliv.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Hormuzský průliv se zcela otevřel všem obchodním lodím, oznámil Írán

Lodě a čluny v Hormuzském průlivu u pobřeží ománského guvernorátu Musandam (8....

V souladu s příměřím v Libanonu je Hormuzský průliv zcela otevřen všem obchodním plavidlům, a to po dobu trvání příměří, uvedl podle agentury Reuters Teherán.

Ruce pryč od ČT. Aktivisté na novém mostě rozvinuli transparent, město ho sundalo

Spolek Kaputin na nově otevřeném Dvoreckém mostě vyvěsil transparent na podporu...

Spolek Kaputin, který často pořádá akce na podporu Ukrajiny, využil příležitosti slavnostního otevření Dvoreckého mostu v Praze. Na zábradlí nově otevřené spojnice Podolí a Zlíchova vyvěsil...

17. dubna 2026  14:06,  aktualizováno  14:49

Dvorecký most změní trasy MHD. Jak od soboty pojedou tramvaje a autobusy?

Den otevírání Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)

S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Konkrétně na Dvorecký most zamíří denní tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196,...

17. dubna 2026  14:47

Snažíte se dostat na vodítko státní správu, vytkl Rakušan vládě „lex vyhazov“

Vít Rakušan u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

Poslanci projednali ve druhém čtení návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků. Nahradí současný služební zákon. „Snažíte se dostat na vodítko státní správu,...

17. dubna 2026,  aktualizováno  14:30

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026,  aktualizováno  14:22

„Stačí špendlík a můžu vykrvácet.“ Hemofilie ohrožuje stovky Čechů

K příležitosti světového dne hemofilie, s kterou v Česku žije přibližně 1000...

V Česku žije s hemofilií přibližně tisíc lidí. Přestože moderní léčba jejich život výrazně zlepšila, nemoc zůstává celoživotní a patří k finančně nejnáročnějším v českém zdravotnictví. Odborníci na...

17. dubna 2026  14:19

Konflikt mezi bezdomovci skončil pokusem o vraždu, zraněného nechali na místě

Konflikt mezi bezdomovci na okraji Brna skončil pokusem o vraždu

Policie v Brně se zabývá pokusem o vraždu po konfliktu mezi čtveřicí lidí bez domova. Jeden z nich skončil s vážnými zraněními bodného charakteru v nemocnici. Obviněn dosud nikdo není. Kriminalisté...

17. dubna 2026  14:01,  aktualizováno  14:08

Toxický Trump a korupce nás potopí, tuší evropští nacionalisté po potupě Orbána

Premium
Předseda nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders, bývalá předsedkyně...

Maďarský premiér Viktor Orbán byl ikonou pro evropské nacionalisty, jeho ponižující prohra v maďarských volbách je pro ně tudíž varovným znamením. Někteří jako viníka vnímají Orbánovo napojení na...

17. dubna 2026  14:05

Evakuace i výjezd hasičů. V pražské střední škole hořel toaletní papír

Hasiči zasahují v ulici U Krbu, kde došlo k požáru toaletního papíru v kabince...

V budově Střední školy gastronomie v pražských Malešicích dnes krátce po poledni vzplál zásobník toaletního papíru v kabince záchodu. Kvůli požáru se musela evakuovat více než stovka studentů a...

17. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  14:05

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

RECENZE: Drsný Lars je nechtěná parodie, která se tváří smrtelně vážně

30 % Premium
Justýna Zedníková a Martin Hofmann ve filmu Říkají mi Lars

V době, kdy je podobných, ba lepších krimithrillerů na každém televizním kanálu dvanáct do tuctu, naprosto uniká důvod, proč by se na novinku Říkají mi Lars měl člověk obtěžovat jít do kina. Důvod,...

17. dubna 2026

Šťastný chce rentu pro úspěšné sportovce, aby se nedostávali do finančních problémů

Na jednání vlády přichází ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný....

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) navrhují, že by úspěšní sportovní reprezentanti mohli získat od Národní sportovní agentury podporu na své...

17. dubna 2026  12:10,  aktualizováno  13:53

