Nejsem na odstřel, s Babišem vycházíme skvěle. Klempíř o ČT i přípravě na spacáky

Chystaný návrh na zrušení koncesionářských poplatků je připraven i přes protesty opozice a zaměstnanců televize a rozhlasu prosadit ještě letos. „Na obstrukce jsem připravený a jsem zvědavý, kdo ve spacáku vydrží déle než já,“ avizuje.
„Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše.“ Tak zněl předvolební slogan Motoristů. První část se podařila, jak vám teď jde ve vládě hlídání Andreje Babiše? Zvenčí to může působit tak, že to nezvládáte. Rozpočty se krotit nedaří, navíc jste nucen chystat zrušení poplatků, i když jste v programu slibovali jejich zachování.
Na ten slogan jsem nesmírně hrdý, ve své době to byla ukázka komunikační statečnosti. V reklamě se tomu říká edgy – zkrátka hraniční věc. V realitě ale volební slogany končí chvílí, kdy ustanovíte vládu. Ta se skládá ze tří subjektů a všichni musí dělat ústupky. My jsme prosadili, že v programu nebude ani zvyšování daní, ani prosazování ETS2 či Green Dealu. Tím pádem slogan, že pohlídáme Babiše, neplatí, protože jsme s ním jaksi v koalici a jsme partneři, kteří jsou loajální.
Ale ať je StarDance v ČT! Ať je tam Peče celá země. Kolik stojí Peče celá země? 10 mega? Tak to je zrušení asi taky nevytrhne.