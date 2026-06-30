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Klempíř hasí spor se Strážnicí. Počítáme s desítkami milionů investic, slíbil

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  10:08
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) po kritice, kterou vyvolalo vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici, oznámil záměr dál podporovat folklorní sdružení i lidové akce. Resort kultury podle něj počítá také s investicemi pro Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Ve videu, které zveřejnil na sítích, tvrdí, že přesně toto chtěl říct během svého vystoupení na festivalu, kde byl diváky vypískán.

„Musíme něco udělat s amfiteátrem, který se jmenuje Bludník. Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionu korun. Naplánujeme opravy muzea vesnic Jihovýchodní Moravy,“ sdělil Klempíř. Především pak ministr oznámil záměr investovat do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. „To je snad jasný,“ sdělil ministr kultury.

„Protože podpora lidového umění a folklóru je pro mě a pro naši vládu priorita. Přesně tak, jak jsem se pokusil říct v pátek,“ tvrdí ve videu Klempíř. Své oznámení zakončil slovy: „Tady to máte a je mi jedno, kdo si co u toho píská. Jedeme dál.“

Klempíře na festivalu ve Strážnici vypískali. Buranství a sprostota, reagoval

Ministr tak reagoval na páteční incident na zahájení Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kde jeho vystoupení doprovázelo bučení, pískot i pokřiky z publika. „Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ sdělil o víkendu pro iDNES.cz.

Navíc se pak Klempíř na síti X ptal, jak by na takové chování diváků mělo ministerstvo a vláda reagovat. Jeho vládní a stranický kolega Boris Šťastný odpověděl: „Dávám ke zvážení: Zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam.“

Ministr kultury Oto Klempíř
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. (27. června 2026)
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. (27. června 2026)
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. (27. června 2026)
9 fotografií

Pískotu a bučení se ve Strážnici dočkal i Klempířův ministerský kolega Petr Macinka, který přijel na festival o den později právě kvůli reakci publika na Klempířovo vystoupení. Když ho hlučící diváci nenechali promluvit, osočil je, že se zbláznili a dělají z akce politický festival.

„Oto, pískot jsem měl rozhodně mnohem hysteričtější než ty včera. Uznávám, že jsem si tam pro něj dobrovolně a vědomě přišel,“ psal ministr zahraničí na Facebooku.

Macinka se omluvil za vystoupení ve Strážnici. Nejel jsem provokovat, řekl

Vystoupení Motoristů sobě ve Strážnici zkritizovali nejen opoziční ale i koaliční politici. „Já Strážnici několikrát navštívil, je radost tam s lidmi být, zatímco stávající ministr kultury si o svých krajanech myslí, že jsou ožralí burani,“ napsal Klempířův předchůdce ve funkci Martin Baxa (ODS). Podle jeho stranického šéfa Kupky byl Macinka na festivalu provokovat, jen aby byl vidět.

Vystoupení Motoristů kritizovala i ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která byla lídryní hnutí v Jihomoravském kraji a festivalu ve Strážnici se opakovaně zúčastňovala. „Nálepkovat lidi nám nepomáhá. S těmi výroky nesouhlasím, byť je to koaliční partner. Festival je kulturní bohatství,“ řekla v CNN Prima News.

Macinka se po pondělním jednání vlády za své vystoupení ve Strážnici omluvil. „Určitě jsem tam nejel nikoho provokovat,“ řekl dodatečně. „Mě to mrzí, doplácí na to Strážnice,“ doplnil po jednání vlády. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) pak k vystoupení Macinky řekl: „To nebylo úplně šťastné“.

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