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Klempíř povede správní radu Pražského jara, nahradil Baxu

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  13:51
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na programu má mimo jiné návrh zákona o ochraně veřejného zdraví. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Martin Baxa (ODS)....
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Správní rada festivalu Pražské jaro jednomyslně zvolila ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) svým novým předsedou. Informoval o tom člen správní rady festivalu Roman Bělor. Volba ministra kultury do čela správní rady festivalu Pražské jaro vychází z trendu posledních let, kdy od roku 2021 stojí v jejím čele zástupce ministerstva kultury.

Předchozím předsedou správní rady festivalu Pražské jaro byl bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že ministerstvo kultury je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Pražské jaro a aktuálně také nejvýznamnějším finančním partnerem festivalu.

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

„Umělecké směřování a dramaturgie Pražského jara zůstávají plně v kompetenci vedení festivalu,“ uvedl Bělor.

Baxa působil jako předseda správní rady festivalu Pražské jaro od roku 2023, letos v dubnu ho z této funkce odvolal právě nynější ministr kultury Klempíř. Do sporu se předtím dostali kvůli rozdělování dotací na filmy. Klempířův krok kritizovali zástupci opozice. Baxa označil své odvolání za trest za to, že se ozval proti tomu, že Klempíř se chystá prolomit nezávislost Státního fondu audiovize a že má spadeno na queer témata.

Hudební festival Pražské jaro má svého ředitele, kterým je Robert Hanč, správní radu a uměleckou radu. Jejím členem je například končící pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), předseda Asociace hudebních umělců a vědců Jiří Hlaváč nebo ředitelka pražského Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková.

Splnil by Jaroslav Hašek dotační podmínky? Baxa kritizoval Klempíře

Festival Pražské jaro je obecně prospěšnou společností, přičemž peníze zejména od ministerstva kultury a hlavního města Prahy tvoří zhruba polovinu jeho rozpočtu. Zbývající příjmy jdou od sponzorů, mecenášů a z tržeb ze vstupného. Rozpočet na letošní 81. ročník činil přibližně 120 milionů korun.

Klempíř chystá změny

Ministerstvo kultury tento týden oznámilo, že chce přehodnotit rozsah a podmínky spolupráce s kulturními subjekty, týká se to mimo jiné i Pražského jara. Cílem je podle resortu zajistit, aby účelnost a přínosy spolupráce odpovídaly prioritám nové Státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2029, která označila za prioritu podporu živého umění a dostupnosti kulturní nabídky v celém Česku. S festivalem Pražské jaro ministerstvo jedná o širším zpřístupnění kulturní nabídky, rozvoji vzdělávacích aktivit a podpoře mladých talentů. V případě dohody očekává sjednání smluv v horizontu několika týdnů.

Ředitel Pražského jara Hanč potvrdil, že zástupci mezinárodního hudebního festivalu vedou s Klempířovým úřadem intenzivní jednání o budoucí podobě spolupráce.

Na letošním ročníku Pražského jara vystoupilo 97 sólistů, souborů a orchestrů ze 27 zemí. Podle pořadatelů bylo vyprodáno 26 koncertů z 36 placených. Prodalo se 33 504 vstupenek, návštěvnost meziročně vzrostla o tři procentní body na 98 procent. Tržby činily přibližně 39,3 milionu korun, v roce 2025 byly 36,2 milionu.

Klempíř opět čelí kritice umělců. Nahněvaly je změny dotačních podmínek

Program Pražského jara 2027 organizátoři představí 3. listopadu, kdy také začne 14. ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného.

2. dubna 2026
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