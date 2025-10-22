Ministr Kulhánek podal stížnost, nelíbí se mu přepočet mandátů pro Karlovarský kraj

Autor: ,
  10:49
Ministr pro místní rozvoj a dvojka kandidátky STAN v Karlovarském kraji v říjnových sněmovních volbách Petr Kulhánek podal návrh na kontrolu výpočtu při přikázání mandátů ve druhém skrutiniu. Kvůli přepočtu Karlovarský kraj přišel o jeden z pěti mandátů a po volbách má čtyři poslance.
O stížnosti by měl rozhodnout Nejvyšší správní soud v Brně. Jestli by se případný úspěch stížnosti projevil ještě přepočtem mandátů v nedávných volbách, ale není jasné, řekl Kulhánek.

Jak napsal na síti X, poprvé od vzniku krajů bude zájmy Karlovarského regionu zastupovat v dolní komoře Parlamentu méně než pět poslanců. Ve Sněmovně usednou pouze čtyři poslanci z kraje z celkových 200.

„To opravdu nepovažuji za adekvátní počet. Náš kraj patří mezi ty, které potřebují být vzhledem ke specifickým potřebám více slyšet, bude tomu bohužel přesně naopak. Ale při propadnutí 58 644 hlasů - což odpovídá 42,11 procenta všech odevzdaných hlasů - v našem kraji se frustraci zkrátka nelze divit,“ uvedl Kulhánek.

Podle něj je sice každý volební zákon částečně nespravedlivý, nicméně existuje důvodná pochybnost o správném způsobou přepočtu hlasů.

Na dotaz, zda by bylo možné změnit i současné rozdělení mandátů, Kulhánek řekl: „Záleží to na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, nedokážu v tuto chvíli vůbec předvídat. Pokud by podanému návrhu vyhověl, tak se to týká těchto proběhlých voleb“.

STAN bude podle Kulhánka usilovat o spravedlivější volební systém. Starostové chtějí podat návrh nového volebního zákona, který by podobné paradoxy omezil.

Kdyby NSS stížnosti vyhověl, pravděpodobně by přišel o jeden mandát Jihomoravský kraj a Karlovarskému kraji by se vrátil pátý.

Voleb se v Karlovarském kraji zúčastnilo 60,74 procenta voličů. Na Sokolovsku byla volební účast 58,75 procenta, na Karlovarsku 62,94 procenta a na Chebsku přišlo k volebním urnám 59,93 procenta voličů. Letos kandidovalo 19 stran, hnutí a uskupení.

V dosavadní Poslanecké sněmovně měl kraj pět poslanců, tři z ANO, jeden za STAN a jeden ze Spolu. V té příští ho budou zastupovat čtyři zákonodárci, tři z ANO a jeden ze SPOLU. Pokud by se kraji vrátil pátý mandát, pravděpodobně by ho získal právě Kulhánek, který na kandidátce STAN přeskočil lídra Jana Kuchaře (STAN).

Kvůli výsledkům voleb zvažovala podání ústavní stížnosti i ODS v Libereckém kraji, kde kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců, teď jich ale získal jen šest.

Ministr Kulhánek podal stížnost, nelíbí se mu přepočet mandátů pro Karlovarský kraj

