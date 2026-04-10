Ministr Klempíř bude jednat o financování České televize a rozhlasu s jejich řediteli

Josef Kopecký
  5:00
Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř přime dopoledne generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a později i šéfa Českého rozhlasu René Zavorala. Mají jednat o financování veřejnoprávních médií. Vláda chce zrušit měsíční poplatky pro obě veřejnoprávní média od lidí a firem.
Oto Klempíř | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných...
Vyprodaná Lucerna, tisíce hlasů, legendy na pódiu. Jaroslav Uhlíř oslavil...
Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř na jednání vlády. V ruce drží...
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...
18 fotografií

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení počítá se zrušením koncesionářských poplatků a financováním veřejnoprávních médií na státní rozpočet.

„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením.

Přede dvěma týdny předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura po koaličním jednání prohlásil, že vládní koalice ještě před tím předloží poslanecký návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.

Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Řekl, že zrušeny budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.

Jenže žádný takový návrh, o kterém mluvil Okamura, předložen nebyl.

Česká televize spočítala, že v případě letošní úpravy, kterou zmínil Okamura, přijde na výběru poplatků o 2,1 miliardy korun, tedy třetinu příjmů. V případě deklarovaného návratu objemu financí před loňské zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun by šlo o zhruba 850 milionů. I to by ale podle Chudárka znamenalo omezení výroby a propouštění.

Český rozhlas vyčíslil výpadek příjmů v případě varianty, kterou zmínil Okamura, na zhruba 800 milionů korun, tedy třetinu rozpočtu.

Zavoral i Chudárek považují návrh za likvidační a trvají na zachování dosavadního způsobu výběru poplatků.

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, dojde na spacáky, řekl Kupka

Záměry vlády Andreje Babiše s financováním veřejnoprávních médií chce opozice probrat na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou na její žádost musí svolat předseda Sněmovny Okamura.

„Budeme blokovat jednání, které bude iniciovat současná vládní koalice ke zrušení poplatků. Jsme připraveni nocovat v Poslanecké sněmovně, znovu vytáhneme spacáky,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. „Tohle rozhodnutí vládní koalice nespatří světlo světa,“ vyhlásil také Kupka.

Vstoupit do diskuse

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Saharský prach se valí do Evropy. Zasáhne i Česko, v Německu čekají krvavý déšť

Západ slunce zbarvený saharským pískem v sobotu 7. března 2026 ve Frankfurtu...

Proudění vzduchu o víkendu přinese do Evropy prach ze Sahary. Nejvýrazněji zasáhne jihozápad kontinentu, ale zasáhne i Česko. V Německu zároveň meteorologové očekávají tzv. krvavý déšť.

10. dubna 2026  5:30

Ministr Klempíř bude jednat o financování České televize a rozhlasu s jejich řediteli

Oto Klempíř

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř přime dopoledne generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a později i šéfa Českého rozhlasu René Zavorala. Mají jednat o financování...

10. dubna 2026

Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

Projekty z participativního rozpočtu, které uspěly v minulých letech - dětské...

Zápisy do mateřských škol jsou v plném proudu, období pro jejich pořádání končí 15. dubna. Teprve po zápisech se uvidí, pro kolik dětí místo nezbylo. Podle novely zákona o dětských skupinách musí...

10. dubna 2026

Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří. Reagovat bude jen na provokaci

Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16. hodiny moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po...

9. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  10. 4. 1:08

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

Turek může v Bruselu hlasovat, tvrdí bez posudku resort. Praxe a unijní právo se liší

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí si nadále stojí za tím, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek může na Radě EU hlasovat i přesto, že resort v této věci nedisponuje žádným právním...

10. dubna 2026

Konec přátelství. Evropané už vnímají USA jako hrozbu, dokonce větší než je Čína

Premium
Americký prezident Donald Trump

Podle průzkumu webu Politico vnímají Evropané USA dokonce jako větší hrozbu než Čínu. Evropa rozhodně nepatří mezi vítěze nyní zmrazeného konfliktu u íránských břehů. Vyjde ji to draho. Francie,...

10. dubna 2026

Putin vyhlásil velikonoční příměří, Zelenskyj slibuje symetrické kroky

Ilustrační snímek

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině, které má podle agentury TASS platit od soboty 11. dubna 16:00 moskevského času do konce neděle 12. dubna, na což...

9. dubna 2026  23:33,  aktualizováno  23:56

Naštvaný kvůli Íránu a bez Grónska. Trump zvažuje potrestat NATO stažením vojáků

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje stažení části sil USA z Evropy, píše Reuters s odkazem na zdroj z Bílého domu. Trump tak chce potrestat některé členy Severoatlantické...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  22:44

Nikdy jsem se s Epsteinem nepřátelila, hájí se Melania Trumpová. Svolala na to tiskovku

Melania Trumpová vystoupila na tiskové konferenci, aby popřela svůj vztah s...

První dáma USA Melania Trumpová ve čtvrtek uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Prezident Donald Trump...

9. dubna 2026  22:23

Trump vnímá uzavření míru s Íránem optimisticky, armáda tam však zůstane

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump vnímá uzavření mírové dohody s Íránem velmi optimisticky, je podle něj na dosah, řekl ve čtvrtek v rozhovoru se stanicí NBC News. Také potvrdil, že ve středu požádal...

9. dubna 2026  7:23,  aktualizováno  21:22

Na Špicberkách se ztratil Čech, zřejmě polárník Jakeš. Dle úřadů je po smrti

Souostroví Špicberky (17. února 2026)

Po několika dnech a bez výsledku skončilo pátrání po českém lyžaři ve věku zhruba 70 let, který zmizel na norském souostroví Špicberky. Dostupné informace naznačují, že jde o známého českého...

9. dubna 2026  20:24,  aktualizováno  20:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.