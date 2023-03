Podpora rodičů i pečujících. Jurečka představil novou strategii pro rodiny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Strategie podle něj zahrnuje celý cyklus rodin od narození do smrti. „Reagujeme na vývoj posledních let i na nové skutečnosti, které budeme prožívat se změnou demografie,“ uvedl Jurečka.

Jurečka zdůraznil také, že první z cílů bude představení rodiny jako základního stavebního prvku společnosti. Druhým cílem je také stabilní rodinné prostředí, což souvisí například také se slaďováním rodinného a pracovního života.

„Politici mají usilovat o vyváženou a stabilní společnost, což se pojí se stabilním růstem a zvyšování porodnosti. Ta by se měla pohybovat v počtu dvou dětí na jednu ženu,“ míní Jurečka.

Podporovat by se podle něj měl význam rodinných hodnot a oceňovat nenahraditelnou roli rodiny ve společnosti. Lepší a cílenější by podle něj mělo být financování prevence či poradenských služeb.

Co se týče slaďování pracovního a rodinného života, to označil jako jednu z největších výzev. „Na prvním místě dat z průzkumů se objevuje právě tato problematika jako problém,“ doplnil. Od prvního února byla spuštěna podpora částečných úvazků. „To, co musíme posunout dál, je budování kapacit pro děti předškolního věku,“ zdůraznil. Těchto míst je v Česku dlouhodobě nedostatek a brání matkám v návratu do práce.

„Kromě mateřských škol a budování této sítě se snažíme rozšiřovat i dětské skupiny. Flexibilně pomáhají doplňovat kapacitu a počítáme s tím, že do této oblasti budeme dále investovat,“ zdůraznil ministr.

Stát má rodinám pomoci škálou opatření, ale nemluvit jim do toho, jak má vypadat jejich život. Slaďování profesního a pracovního života by v sobě mělo nést i to, aby rodiče měli čas na péči o sebe a o vztahy.

Rodinnou politiku tvoří úlevy na dani, dávky a služby. Výdaje na ni má Česko v EU podle dřívějších zjištění Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd nadprůměrné. Podpora míří ale spíš do daní, nabídka školek a částečných úvazků patří k nejnižším.

Dávky se soustřeďují hlavně na rodiny s nejmenšími dětmi bez ohledu na příjem domácnosti, jen menší část peněz míří k chudým. K nejvyšším patří ve srovnání s jinými státy míra přerozdělování odvodů a daní od svobodných bezdětných k sezdaným párům s dětmi, kde vydělává jeden z rodičů.