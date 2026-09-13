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Juchelka preferuje jednorázový příspěvek důchodcům. Nechce zatížit státní rozpočet

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  17:14
Ministr práce Aleš Juchelka dorazil na vládní jednání, kde se bude mimo jiné...

Ministr práce Aleš Juchelka dorazil na vládní jednání, kde se bude mimo jiné projednávat rozpočet. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...
Premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání vláda (7. září 2026)
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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) kvůli nižší zákonné lednové valorizaci penzí preferuje vyplacení mimořádného jednorázového příspěvku důchodcům. Valorizace podle něj momentálně vychází na 270 korun. Vláda ji může zhruba o 300 korun navýšit, což by ale zatížilo do budoucna státní rozpočet. O variantě mimořádného příspěvku hovořil tento týden i předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura.

Důchody se zvedají od ledna o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen pro domácnosti penzistů za sledované období. Zákonnou valorizaci může podle Juchelky vláda navýšit až na 576 korun.

Upozornil ale, že navýšení důchodů o každou stokorunu stojí stát 2,7 až tři miliardy korun. „To znamená, že u řádných valorizací se to potom promítne i v budoucích výdajích. U jednorázového příspěvku se to nepromítne,“ řekl ministr v pořadu Poledne s Moravcem.

Valorizace důchodů přehledně. Jak, kdy a o kolik se zvyšují penze?

Vládě předloží několik možných variant řešení, sám se ale přiklání k mimořádnému příspěvku. Jeho výši zatím odhadovat nechce. „Nedokážu to říct. To je na jednání, které povede premiér v rámci koaliční rady. Ve vládě jsou různé směry, budeme se muset domluvit na nějakém kompromisu,“ dodal. Mimořádný příspěvek pět tisíc korun důchodcům vyplatila už minulá vláda Andreje Babiše (ANO) za covidu.

Nařízení o zvýšení penzí musí vláda schválit do konce září. Začátkem října se v Česku konají komunální a senátní volby. Starobní penze pobíralo na konci června 2,33 milionu seniorů a seniorek. Průměrná částka činila 21 803 korun.

Invalidních důchodců bylo 420 900 a pozůstalostních pak 67 800. Další desetitisíce důchodů poskytovaly systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.

Průměrný důchod mužů překročil 23 tisíc, v předčasné penzi jsou statisíce lidí

Podle důchodové ročenky za rok 2025 loni 30 procent starobních důchodců pobíralo přes 23 tisíc korun. Tři pětiny měly starobní penzi přes 20 tisíc korun.

Celkem 90 procent částek přesáhlo 15 854 korun. Podle projednávaného návrhu by se lidem po osmdesátce mělo od příštího roku každých pět let přidat pět set korun. Dostali by je k valorizaci po kulatých či půlkulatých narozeninách. Zatím se penze zvedá o tisíc korun v 85 letech a o další dva tisíce korun ve stovce.

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