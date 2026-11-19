Ve většině dotčených lokalit zůstanou podle Tejce soudní pracoviště zachována v podobě poboček. Občané tak budou mít nadále zajištěnou dostupnost základních soudních agend – například opatrovnických, v nichž se rozhoduje o svéprávnosti či svěření dětí do péče.
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Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet
„Soudní mapa ze 60. let minulého století neodpovídá dnešní demografické realitě. Čeká nás ještě náročná cesta, ale změna je nevyhnutelná. Jsem rád, že jsme s představiteli soudů našli základní shodu na tom, jak bude reforma soudní mapy vypadat,“ uvedl ministr. Úspory justiční reformy výhledově odhadl na více než 100 milionů korun ročně.