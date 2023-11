Žádný politický signál a podtext, říká Lipavský o zrušené Fialově návštěvě

Fiala je od minulého pátku na týdenní cestě po afrických zemích. Nigérie podle mluvčího vlády Václava Smolky krátce před plánovanou návštěvou oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. Podle diplomatických zdrojů krok mohl souviset s českou podporou Izraele v OSN.

Jeruzalém čelí rostoucí kritice zejména muslimských zemí, kvůli vzdušným úderům v palestinském Pásmu Gazy, které zahájil po krvavém útoku hnutí Hamás na jižní Izrael.

„Důvod je úplně prozaický. Byla to prostě jenom otázka organizační s tím, že snaha zorganizovat cestu do Nigérie začala 14 dní před jejím konáním. Prostě to bylo příliš narychlo,“ řekl ministr.

„Vyrojila se celá řada nepodložených spekulací o tom, že to je nějaký politický signál. Žádný politický signál ani podtext v tom nebyl,“ doplnil.

Mrzí ho, že se záležitost přetáčí až do negativního hodnocení české diplomacie. „V případě zahraničních cest ty věci ne vždycky klapnou. Pan premiér má velmi ambiciózní program, který v těchto dnech završuje v Africe. Navštívil celou řadu zemí a je potřeba to jednoznačně označit za úspěch,“ dodal Lipavský. Fiala postupně navštívil Etiopii, Keňu, Ghanu a cestu dnes zakončil v Pobřeží slonoviny.

Petr Fiala @P_Fiala Na česko-ivorijském obchodním fóru je přes 120 zástupců místních firem, podnikatelských organizací a státní správy.



Pobřeží slonoviny je významným partnerem Česka v západní Africe. Vidím zde obrovský potenciál vzájemné spolupráce mezi našimi zeměmi, zvlášť když vezmeme v úvahu…

„V Etiopii byl pan premiér přijat předsedou vlády, v Keni prezidentem a v Ghaně viceprezidentem a návštěvě pana premiéra se dostalo náležité pozornosti rovněž v místních médiích. Všechny navštívené africké země, které patří mezi politické a ekonomické lídry svých regionů, mají zájem rozvíjet s Českou republikou vazby v obchodu, bezpečnosti, vědě či vzdělávání,“ uvedlo na webu ministerstvo zahraničí. Na jednání podle úřadu navážou další bilaterální aktivity.

Afrika má podle resortu s 54 hlasy v OSN silnou pozici v multilaterální agendě, proto je důležité s tamními vládami udržovat intenzivní dialog. Ministerstvo připomnělo dřívější cestu Lipavského i vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na kontinent. Export do Afriky se podle úřadu za posledních deset let zdvojnásobil.

„Za bezprecedentní lze označit zapojení Česka do posilování bezpečnosti kontinentu - z mnohých aktivit stačí jmenovat nedávnou účast Armády ČR, a dokonce i velení, ve výcvikové misi EUTM v Mali. Síť českých zastupitelských úřadů v Africe možná není stejně hustá jako v jiných částech světa, přesto se můžeme na středoevropské poměry pochlubit robustním zázemím,“ doplnil také úřad.