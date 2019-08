Vězení za tunel Liberty. Ministr Svoboda byl jedinou obětí akce Čisté ruce

Poznali se v roce 1992, kdy Snopková jako ředitelka odboru národních účtů v Českém statistickém úřadu chodila na porady do parlamentu, jichž se účastnil i tehdejší náměstek ministra financí Ivo Svoboda. Spřátelili se.



V té době se továrna na kočárky v Mělníku transformovala v akciovou společnost Liberta. V roce 1996 do jejího vedení vstoupili Svoboda se Snopkovou a hned v prosinci následujícího roku upadla Liberta do konkurzu.

Začalo vyšetřování. Svoboda se Snopkovou byli podezřelí, že z Liberty vyvedli pět milionů, které použili na splacení dluhů své další firmy Omnia. Oni tvrdili, že peníze šly na rozjezd podnikání na Slovensku, které se nezdařilo.

V roce 1998 si premiér Miloš Zeman vybral Svobodu do své vlády. Svoboda se stal ministrem financí, od policejního vyšetřování ho to ale neuchránilo. On i Snopková byli obviněni, Svoboda rezignoval.

Účetnictví na půdě sekretářky

Z Liberty zmizela část klíčových účetních dokumentů, Snopková se Svobodou přesvědčovali policisty i své advokáty, že se ztratily. Když pak ale policie nalezla obchodní knihy na půdě Svobodovy sekretářky, Svoboda se Snopkovou byli zatčeni a soud je poslal do vazby.



30 let svobody: kauzy a aféry Třicetidílný seriál vychází v MF DNES každý týden až do listopadu. Představí největší ekonomické a politické kauzy. Miliardové tunely, bankovní krachy, spiknutí kmotrů, sporné amnestie a politické podrazy, vzestupy a pády

Snopková namítala, že nešlo o účetnictví Liberty a že dokumenty nesouvisely s konkurzem. Proč je ale dala na půdu k sekretářce?

„Tyto prostory používám zadarmo k ukládání všeho, co se mi nikam nevejde, už dvacet let,“ vysvětlovala Snopková, když z vazební věznice v Ruzyni odpovídala v prosinci 1999 na dotazy MF DNES.

Oba celou dobu vinu odmítali. „Kauza je politicky zneužívaná,“ tvrdila Snopková. V roce 2005 však padl trest: pět let pro každého. Ven se dostali na podmínku po odpykání poloviny.

Zatímco Snopková nepřestávala bojovat za očištění svého jména, Svoboda už kauzu odmítal řešit.

„Vždycky říkal, vykašli se na to, oni se rozhodli, že jsme lumpové, tak jsme. Když jsem k němu přivezla dokumenty k případu, že budeme vymýšlet další postup, jen mi říkal, ať si to odvezu, že je mu z toho špatně,“ vzpomínala třiasedmdesátiletá Snopková předloni v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Akce čisté ruce byla protikorupční akce, která proběhla na konci 90. let v České republice. Akci spustila v roce 1998 k moci čerstvě nastoupivší ČSSD, která se v rámci volebních slibů před parlamentními volbami v roce 1998 zavázala odhalovat hospodářskou kriminalitu a její propojení na nejvyšší politické kruhy.

Snopková se nevzdávala. Zvlášť když v roce 2007 obchodní soud konstatoval, že nedostatky v účetnictví byly v Libertě už před jejich příchodem. A Nejvyšší státní zastupitelství už dva roky předtím navrhovalo, aby Nejvyšší soud rozsudek zrušil a nechal kauzu znovu projednat. Ten to však odmítl.

Snopková se v roce 2012 pokusila obnovit proces, soud ale konstatoval, že nepředložila žádné nové důkazy, a její žádost zamítl. Kauza Liberta zůstala jediným výrazným výsledkem akce Čisté ruce, kterou tehdy vyhlásil premiér Zeman. Paradoxně, protože Svoboda se Snopkovou patřili mezi Zemanovy blízké přátele.

Když Svoboda 23. února 2017 zemřel, Miloš Zeman poslal na pohřeb smuteční kytici.

Akciová společnost Liberta je od roku 1998 v likvidaci, značka ale žije dál. Ve Velkém Borku u Mělníka bývalý vývojář z Liberty Oldřich Novotný rozjel výrobu, v roce 2000 koupil značku a kočárky Liberta vyrábí dodnes.