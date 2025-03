Dvořák: Česko může Svobodnou Evropu symbolicky podpořit – stovkami milionů

Americká vláda v předchozích dnech oznámila ukončení financování v Praze sídlící stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Podle Dvořáka mají necenzurované a svobodné informace význam, byť jsou třeba ideologicky tříděny.

„Podle údajů, které tedy není úplně jednoduché ověřit, poslouchá vysílání Svobodné Evropy 50 milionů lidí týdně. Vysílá se do míst, kde většinou buď internet vůbec není, anebo tam je, ale je přísně regulován vládnoucí diktaturou,“ popsal ministr.

Při případném nahrazení financování by se podle Dvořáka měla zapojit i Česká republika. „Zatím se zdá, že by byla snaha a vůle to zafinancovat ze zdrojů, které Evropská komise má,“ uvedl a dodal, že o situaci již mluvil s českým eurokomisařem Jozefem Síkelou a dalšími jeho kolegy.

Vysílání podle ministra má stát přibližně 150 milionů dolarů. „To nejsou nedosažitelné peníze. Určitě to nebude financovat samotné Česko, ale myslím si, že by bylo správné, abychom se i my nějakým symbolickým příspěvkem podíleli na financování,“ řekl. Podle Dvořáka by mělo jít o stovky milionů korun.

Česká vláda chce, aby vysílání rádia pokračovalo, a snaží se pro to získat podporu v rámci Evropské unie. Pokračování vysílání podpořil například i ministr zahraničí Jan Lipavský. „Já myslím, že přínos je velký. Podívejme se, do jakých zemí stanice vysílá. Jde o Rusko, Írán, Bělorusko, ale i další. Pojďme se o tom pobavit politicky,“ řekl Lipavský.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) mezitím zažalovalo Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM) kvůli chystanému ukončení financování. Rádio je přesvědčené, že nemůže přijít o peníze, které pro něj vyčlenil Kongres, protože by to porušilo federální zákony, a to včetně americké ústavy.