Jdu do toho. Kupka se rozhodl, že bude kandidovat na předsedu ODS

Kupka uvedl, že dnes přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou ODS, to večer zmínil na sociální síti X.
Kupka napsal, že na předsedu ODS byl na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně.
„Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice,“ dodal.