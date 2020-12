Nechceme nikoho šikanovat, ale jsme krok od čtvrtého stupně, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček ve video pozdravu na Twitteru vzkázal lidem, aby i přes rozvolnění dodržovali opatření a respektovali zkrácenou otevírací dobu restaurací, stejně tak jako sníženou kapacitu a maximální počet čtyř lidí u stolu.

„Nechceme nikoho šikanovat, ale děláme to proto, abychom se pokud možno mohli v brzké době navrátit zpět do běžného života,“ komentoval stávající opatření. Dále uvedl, že se pohybujeme na hranici 3 až 4 pandemického rizika stupně PES. „A do kategorie 4 nám chybí jen krůček,“ varuje.

„Nezesměšňujte to. Nedodržováním opatření netrestáme ani vládu, ani epidemiology, ale sami sebe a ostatní podnikatele,“ vzkázal.

V Česku teprve čtvrtý den platí volnější protiepidemická opatření. Policie za poslední dny řešila v restauracích nedodržování předepsané otevírací doby, zabývala se i rušením nočního klidu v bytech.

Sobotní mikulášská noc byla klidnější než ty předchozí, přesto však pražští strážníci v sobotu večer zjistili sedm případů porušení opatření v souvislosti s provozovnami, restauracemi a bary.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný vyjádřil znepokojení. „Včerejší oslavy Mikuláše se sice povedly a všichni se dobře bavili, ale já mám strach. Stovky až tisíce lidí v jednu chvíli, na jednom místě. Budu se ptát pražského primátora Zdeňka Hřiba i vedení pražské policie, jak situaci vyhodnotili oni,“ napsal Blatný na Twitteru.