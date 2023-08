Kupka po schválení nových pravidel pro řidiče míří za prezidentem Pavlem

Už jen podpis prezidenta Pavla chybí ke změně zákona o pozemních komunikacích, která mění bodový systém pro řidiče a kterou schválil ve středu Senát. Místo nynějších pěti skupin trestných bodů budou jen tři kategorie.

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. U řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 tisíc korun namísto dnešních až 2 tisíc korun. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 tisíc korun.

Řídit auto bude možné za dohledu mentora již od 17 let. Novela také umožní zvýšit povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic na 150 kilometrů v hodině. Týkat se ti bude nových či modernizovaných úseků. První takové by se mohly objevit do dvou let.

Z desetiletého plánu výstavby , který veřejnosti představil Kupka koncem června, vyplývá, že v roce 2033 bude mít Česko dostavěnou páteřní síť dálnic včetně pražského okruhu a rozestaví první úseky vysokorychlostních tratí.