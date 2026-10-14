Vládní speciál se porouchal. Bednárik se vrátí z Asie druhým airbusem

Cestu delegaci ve střední Asii zkomplikovala porucha vládního airbusu. V noci na středu se účastníci mise přesunuli pravidelnou linkou z ázerbájdžánského Baku do Biškeku v Kyrgyzstánu a dnes pokračují v programu podle plánu.
„Vynechali jsme spánek a od rána jedeme schůzky,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. V 19 hodin místního času odletí zhruba 30členná delegace pravidelnou linkou z Biškeku do kazašské Astany s přestupem v Almaty.
|
Závada vládního airbusu zkomplikovala Bednárikovi a jeho doprovodu cestu v Asii
Dosud nespecifikovaná porucha vládního Airbusu A-319CJ, kvůli které letadlo nebylo schopné pokračovat v cestě, zkomplikovala cestu zástupcům zhruba dvou desítek českých firem, profesních asociací a výzkumných týmů, kteří se od neděle účastní podnikatelské mise v Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu.
Jednání zaměřují na železniční a nákladní dopravu, logistiku, městskou a chytrou mobilitu a letectví. Smyslem cesty je pomoci českým firmám k novým partnerům a konkrétním obchodním příležitostem.
|
Bednárik řekl Pavlovi, že po jeho vetu těžko sestaví rozpočet na stavby
Dvojice vládních letounů Airbus A-319CJ je součástí armádní letky od roku 2007. Jejich vnitřní vybavení mezitím zastaralo a skončila u něj servisní podpora. Loni v prosinci kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) schválilo modernizaci dvou letounů Airbus za 1,17 miliardy korun. Podle dřívějších informací je modernizace nezbytná pro zachování letové způsobilosti letounů a jejich další využití k přepravě ústavních a vládních činitelů, bojových jednotek i v rámci zdravotně-humanitárního programu.