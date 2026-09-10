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Ministr Červený nechce zálohování PET lahví, vyzkouší se ale u plechovek

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  12:11

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený nechce zavádět zálohování PET lahví. „Není k tomu důvod,“ řekl při interpelacích ve Sněmovně. Vyzkouší se ale u hliníkových plechovek, zatím v Moravskoslezském kraji. „Jestli se osvědčí, není důvod na hliník nezavést sběr v podobě zálohování,“ řekl Červený.

Lidé by ale plechovky nevraceli do obchodů. Řešením je podle ministra využití nynějších kontejnerů na tříděný odpad.

Zatímco PET lahví se v Česku vytřídí podle Červeného zhruba 80 procent, u hliníku jde podle ministra o 30 až o 35 procent.

„Když zavedeme bezmyšlenkovitě zálohovací systém, může se stát, že odejmeme obcím peníze, které používají na fungování ekodvorů,“ řekl už v květnu ve Sněmovně Červený.

Ministr Červený si zálohování PET lahví umí představit v jediném případě

Na zálohování se Červeného ptal exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který připomněl, že prosazoval národní systém zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Nyní už ale není možné takový systém kvůli evropským pravidlům přijmout a je nutné zvolit systém evropský. Ptal se Červeného, jestli bude něco dělat, nebo strkat hlavu do písku.

Červený řekl, že Hladíkův návrh na zavedení zálohování by zvýšil recyklaci PET lahví o osm procent a zhroutil by se systém odpadového hospodářství v obcích kvůli výpadku příjmů. Bývalého ministra vinil z toho, že jeho zájmem je jedna konkrétní společnost, aby mohla s PET lahvemi obchodovat.

Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska

Proti Hladíkovu návrhu na zálohování PET lahví a hliníkových plechovek se vláda Andreje Babiše postavila v lednu. Systém zálohování PET lahví a plechovek chce kabinet podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos a že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů.

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