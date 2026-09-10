Lidé by ale plechovky nevraceli do obchodů. Řešením je podle ministra využití nynějších kontejnerů na tříděný odpad.
Zatímco PET lahví se v Česku vytřídí podle Červeného zhruba 80 procent, u hliníku jde podle ministra o 30 až o 35 procent.
„Když zavedeme bezmyšlenkovitě zálohovací systém, může se stát, že odejmeme obcím peníze, které používají na fungování ekodvorů,“ řekl už v květnu ve Sněmovně Červený.
|
Ministr Červený si zálohování PET lahví umí představit v jediném případě
Na zálohování se Červeného ptal exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který připomněl, že prosazoval národní systém zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Nyní už ale není možné takový systém kvůli evropským pravidlům přijmout a je nutné zvolit systém evropský. Ptal se Červeného, jestli bude něco dělat, nebo strkat hlavu do písku.
Červený řekl, že Hladíkův návrh na zavedení zálohování by zvýšil recyklaci PET lahví o osm procent a zhroutil by se systém odpadového hospodářství v obcích kvůli výpadku příjmů. Bývalého ministra vinil z toho, že jeho zájmem je jedna konkrétní společnost, aby mohla s PET lahvemi obchodovat.
|
Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska
Proti Hladíkovu návrhu na zálohování PET lahví a hliníkových plechovek se vláda Andreje Babiše postavila v lednu. Systém zálohování PET lahví a plechovek chce kabinet podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos a že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů.