Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Červený vede kvůli povolenkám ofenzivu v EU, spojence hledá i v „Saské republice“

Autor: ,
  18:55
Ministr životního prostředí Igor Červený chce s eurokomisařem pro klima Wopkem Hoekstrou ve středu v Bruselu řešit především změny systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Před schůzkou, která se koná z české iniciativy, zároveň zdůraznil, že Česká republika pro své návrhy hledá spojence napříč Evropou.
Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky,...

Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky, poskytovatele služeb a řemeslníky. Výjimku mají mít živnostníci s obratem do milionu korun. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). (4.května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Igor Červený, ministr životního prostředí. (5. května 2026)
Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky,...
Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...
Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...
9 fotografií

Ministr Červený ve středu ráno podle svých slov hovořil s francouzskou ministryní životního prostředí, minulý týden se pak osobně setkal s polskou ministryní. „Jsme v komunikaci s Němci, koneckonců já sám jsem byl v Saské republice a těch jednání určitě ještě podnikneme spoustu,“ uvedl. Neexistujícím útvarem patrně myslel jednu ze spolkových zemí v Německu, a to Svobodný stát Sasko.

S Hoekstrou má český ministr životního prostředí jednat také o zavádění nového obalového nařízení EU. Před schůzkou to řekl novinářům v Bruselu.

Ministr Červený si zálohování PET lahví umí představit v jediném případě

Česká republika je jednou z unijních zemí, které hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek EU ETS. Cílem je podle ministra udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a české firmy na domácím trhu. „Tím, že tyto firmy vyženu, nic neřeším. Ono to vypadá vždycky na papíře velmi pěkně, ale pojďme se bavit o tom, jaká je skutečnost,“ dodal Červený.

Hlavní zásadou pro jakoukoli vládu členského státu EU by podle něj mělo být, že klíčová odvětví je třeba udržet v Evropě. „Musíme pro něj najít nějaká pravidla hry, která bohužel nebo bohudík nebudou ideální pro ostatní, ale železárny si musíme udržet, chemický průmysl také,“ uvedl ministr.

Státy žádají ochranu těžkého průmyslu

Jak vyplynulo z dokumentu, který se ve středu dostal na veřejnost, šest členských států EU, včetně České republiky, vyzvalo Evropskou unii, aby ochránila jejich těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. Klimatická politika podle nich musí odrážet novou realitu, zejména současné geopolitické krize a mimořádně vysoké ceny energií.

Česko přesvědčuje další státy o nutnosti změny povolenek. Máme šanci, říká Havlíček

V takzvaném non-paperu, do kterého nahlédla agentura ČTK, země vyzývají například k zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek umožňujících průmyslovým podnikům vypouštět emise v rámci systému EU ETS. Dokument kromě Česka podpořilo i Bulharsko, Řecko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Podniky si musejí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová už dříve uvedla, že systém ETS zůstává „osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu“, nicméně je potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.

Po skončení březnového summitu EU premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko bude dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu ze systému povolenek do roku 2034. Evropská komise by měla revizi systému emisních povolenek EU ETS1 představit 15. července.

Evropa šlape na brzdu. Záchrana průmyslu nutí lídry přehodnotit unijní povolenky

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na nedávné návštěvě Říma uvedl, že Česká republika bude ve snaze o zásadní změnu emisních povolenek spolupracovat právě s Itálií.

Nové obalové nařízení

Červený se už minulý týden při jednání s eurokomisařkou pro životní prostředí Jessikou Roswallovou v Praze zabýval i novým obalovým nařízením EU, které má minimalizovat množství obalového a odpadového materiálu a které má začít platit letos 12. srpna. Stejné téma chtěl probrat i s eurokomisařem Hoekstrou. „My nejsme proti tomu zákonu, jsme jenom proti špatně nastavené implementaci v tento moment,“ řekl Červený novinářům. Dodal, že už o tomto tématu v Bruselu v úterý jednal i jeho náměstek Vladislav Smrž.

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) se týká veškerých obalů a obalového odpadu bez ohledu na materiál nebo původ. Zavádí například povinné testování obalů, povinnou recyklovatelnost či označování obalů. Jak Červený řekl už dříve, hrozí, že by pro zavádění opatření nestačila pouze jedna vlna, ale musely by být tři, tedy že by firmy musely měnit obaly opakovaně.

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

„Jedna vlna stojí 18 miliard eur pro celý evropský průmysl, tedy v případě nejhorší varianty by se jednalo o 54 miliard eur. To by způsobilo každému obyvateli EU náklady ve výši 240 eur, tedy až 6 000 korun,“ uvedl ministr minulý týden.

Dvouletý odklad platnosti unijního obalového nařízení požadují zástupci českého průmyslu i obchodu, mimo jiné Hospodářská komora, Potravinářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Podle Hospodářské komory k nařízení stále chybí řada prováděcích předpisů, a proto není možné jeho požadavky naplnit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

V tajné volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla po Rakušanovi ani Urbanová

Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)

Poslanecká sněmovna ve středu znovu nezvolila čtvrtého místopředsedu dolní komory parlamentu. Kandidovala jen poslankyně STAN Barbora Urbanová a dostala 70 hlasů. Hlasovalo 168 poslanců a potřebovala...

27. května 2026  14:07,  aktualizováno  19:15

Rusko zakleklo na vzpurnou Arménii. Před volbami tuší ukrajinský scénář

Premium
Předvolební mítink arménské opoziční strany Silná Arménie (8. května 2026)

Arménie se ocitla v centru pozornosti celého světa. Západní státníci a diplomaté si tu podávají dveře, naopak tradiční patron chudé zakavkazské země je ze hry. Slábnoucí Rusko proto Jerevanu aspoň...

27. května 2026

Červený vede kvůli povolenkám ofenzivu v EU, spojence hledá i v „Saské republice“

Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky,...

Ministr životního prostředí Igor Červený chce s eurokomisařem pro klima Wopkem Hoekstrou ve středu v Bruselu řešit především změny systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Před schůzkou,...

27. května 2026  18:55

Kdo si mne ruce během veder? Prodejci klimatizací, bazénů i opalovacích krémů

ilustrační snímek

Obchodníci zaznamenávají vysoký nárůst prodeje klimatizací, bazénů či opalovacích krémů. Podle mluvčího on-line srovnávače cen Heureka Ondřeje Švedy se zvýšil růst letního sortimentu o téměř 90...

27. května 2026  18:33

Jako barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, řekl Benda o vládě

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS). (16. ledna 2026)

Tak rozčíleného Marka Bendu politici a novináři dlouho neviděli. „Vládní koalice se chová jak barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, vraždit a vraždit. Já už tomu opravdu...

27. května 2026  17:02,  aktualizováno  18:30

Chci pryč ze světa, psal pohřešovaný teenager. Našli ho v nákupním centru

ilustrační snímek

Policisté v Praze pátrali po čtrnáctiletém mladíkovi kvůli obavě o jeho život. Rodině poslal přes telefon zprávy, že chce pryč ze světa. Hoch byl pohřešovaný od úterý, ve středu jej policisté našli v...

27. května 2026  11:16,  aktualizováno  18:29

Zvažujeme posun věku pro nákup kratomu z 18 na 21, řekl Babiš u kulatého stolu

Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...

Stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se ve středu u kulatého stolu, který pořádal...

27. května 2026  18:27

Teplotní rekordy padly až na pětině stanic, ve Strážnici bylo téměř 32 stupňů

Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026)

V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Ve středu je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly zejména na jihu země. Nejtepleji bylo v...

27. května 2026  18:06

VIDEO: Motorkář narazil do odbočujícího pick-upu, tragický střet natočila kamera

Tragický střet motorkáře s pick-upem zachytila bezpečnostní kamera.

Tragický střet motorkáře s autem, ke kterému došlo minulý pátek poblíž Železného Brodu na Jablonecku, zachytila bezpečnostní kamera. Při nehodě zemřel mladý řidič motocyklu. Okolnosti šetří...

27. května 2026  17:54

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně....

27. května 2026  17:45

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bývalá americká ministryně spravedlnosti Bondiová má rakovinu. U Trumpa zůstává

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v...

Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová oznámila, že bojuje s rakovinou štítné žlázy. Diagnózu si vyslechla letos v dubnu, jen krátce poté, co musela opustit svůj vládní post. Pro CNN...

27. května 2026  17:35

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívili Estonsko. Podle Pavla je země...

Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu, řekl prezident Petr Pavel. Ke zvýšení výdajů by podle něj mělo přistoupit primárně nikoliv kvůli splnění požadavků Severoatlantické aliance, ale...

27. května 2026  12:12,  aktualizováno  17:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.