„Vážím si rozhodnutí Petra Blažka rezignovat na funkci ministra spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením,“ uvedl v reakci Fiala.

Doplnil, že Blažek se shodou okolností rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla novela trestního zákona, která je oceňována jak odbornou, tak laickou veřejností. „Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem,“ doplnil.

Už po druhé hodině odpoledne vystupoval Blažek před novináři velmi rezignovaně. „V klidu si to rozmyslím, vy máte radost, když někdo odchází. Třeba vám tu radost udělám,“ řekl novinářům ve Sněmovně po konci schůze, na které prosadil zásadní reformu trestního zákoníku. Nebesa podle Blažka nespadnou, jestli ve funkci zůstane, nebo nezůstane.

Bude novým ministrem politik, či povede resort některý z náměstků?

Kdo ho nahradí ve funkci, zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že volby do Sněmovny jsou už za tři měsíce, je vcelku možné, že premiér Fiala nebude hledat kandidáta do vlády mezi politiky ODS, ale že řízení resortu dostane na starost některý z dosavadních Blažkových náměstků.

Kdyby chtěla ODS vsadit na některého ze svých politiků, mohli by být ve hře poslanci Karel Haas či Pavel Staněk, který už náměstkem v resortu spravedlnosti byl. Právník je také šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, ale to, že by si právě on sedl na tři měsíce, které zbývají do voleb, do křesla ministra, je spíš méně pravděpodobné.

Haas v pátek odpoledne ve Sněmovně řekl, že on by, kdyby byl na Blažkově místě, bitcoiny nepřijal. A čekal, že se celá záležitost kolem Blažka vyřeší do středy, kdy se schází vláda, tedy den před mimořádnou schůzí Sněmovny, kterou se rozhodlo vyvolat hnuti ANO. Schůzi opoziční hnutí nazvalo „Ministr Blažek pere peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit“.

Deník N ve středu upozornil, že ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny za miliardu korun od Tomáše Jiřikovského odsouzeného za obchod s drogami.

„Tady se dělá kauza z toho, že státu miliarda přibyla. Je vyloučené, aby tou darovací smlouvou byl spáchán trestný čin,“ řekl Blažek ještě v pátek dopoledne ve Sněmovně.

Za pár hodin už ale bylo vše jinak. „Don Pablo“, jak se také Blažkovi říká, ve vládě končí.