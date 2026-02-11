„Hádej, co dělá tenhle člověk. Ta holčička mu určitě přijde roztomilá, ale tak nějak jinak. Co když je to zrovna ta, kterou sdílíš ty? Uloží si ji do sbírky a pošle podobným jako on. Jedno kliknutí a už nad tím nemáš žádnou kontrolu,“ varuje video, které se zaměřuje na problematiku digitální stopy dětí.
Jeho cílem je upozornit, že rodiče mohou nad nevinnými fotografie a videi, jež sdílí na sociálních sítích či v uzavřených online skupinách, snadno ztratit kontrolu.
Krátký spot vznikl v souvislosti s letošním ročníkem Dne bezpečnějšího internetu, který se uskutečnil v úterý pod heslem „To nevymažeš: nejen o dětské nahotě online“. Mezinárodní iniciativa poukazuje na rizika digitálního prostředí a podporuje bezpečné chování dětí, mladých lidí i dalších ohrožených skupin na internetu.
Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že mravnostní kriminalita patří k nejvíce skrytým formám trestné činnosti a oficiální statistiky zachycují pouze zlomek jejího skutečného rozsahu. To se promítá také do digitálního prostředí.
„Data, ale i konkrétní případy z help linek a poraden jasně ukazují na dramatický nárůst sexuálně motivovaného obsahu týkajícího se dětí v online prostředí a na jeho závažnost. Podtrhují tak nezbytnost systematické prevence, která je hlavním nástrojem v boji proti této závažné trestné činnosti,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík.
Podtrhl, že naprosto nezbytná pro správně cílenou prevenci a osvětu je spolupráce všech relevantních partnerů – veřejné správy, vědecké a akademické sféry, neziskových organizací i soukromého sektoru.
Vedoucí odboru prevence Policejního prezidia Zuzana Pidrmanová zdůraznila, že prevence v oblasti online rizik musí reagovat na aktuální chování dětí a dospělých v digitálním prostředí. „Důležitá je především včasná osvěta a srozumitelné informace pro rodiče, pedagogy i samotné děti,“ dodala.