„Ta holčička mu přijde roztomilá.“ Video varuje před sdílením fotek dětí

Autor:
  16:34
Stačí jediné kliknutí a nad fotografiemi či videi svých dětí ztrácejí rodiče veškerou kontrolu. Ministerstvo vnitra společně s policií varuje, že obsah sdílený na internetu mohou jiní lidé zneužít, a to v kontextu sexuálního obsahu. Na riziko upozorňuje nový klip, v němž muž onanuje nad snímky malé holčičky.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Hádej, co dělá tenhle člověk. Ta holčička mu určitě přijde roztomilá, ale tak nějak jinak. Co když je to zrovna ta, kterou sdílíš ty? Uloží si ji do sbírky a pošle podobným jako on. Jedno kliknutí a už nad tím nemáš žádnou kontrolu,“ varuje video, které se zaměřuje na problematiku digitální stopy dětí.

Jeho cílem je upozornit, že rodiče mohou nad nevinnými fotografie a videi, jež sdílí na sociálních sítích či v uzavřených online skupinách, snadno ztratit kontrolu.

Zákaz sociálních sítí pro děti, chce ANO. Může být kontraproduktivní, zní už kritika

Krátký spot vznikl v souvislosti s letošním ročníkem Dne bezpečnějšího internetu, který se uskutečnil v úterý pod heslem „To nevymažeš: nejen o dětské nahotě online“. Mezinárodní iniciativa poukazuje na rizika digitálního prostředí a podporuje bezpečné chování dětí, mladých lidí i dalších ohrožených skupin na internetu.

Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že mravnostní kriminalita patří k nejvíce skrytým formám trestné činnosti a oficiální statistiky zachycují pouze zlomek jejího skutečného rozsahu. To se promítá také do digitálního prostředí.

„​Data, ale i konkrétní případy z help linek a poraden jasně ukazují na dramatický nárůst sexuálně motivovaného obsahu týkajícího se dětí v online prostředí a na jeho závažnost. Podtrhují tak nezbytnost systematické prevence, která je hlavním nástrojem v boji proti této závažné trestné činnosti,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík.

Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

Podtrhl, že naprosto nezbytná pro správně cílenou prevenci a osvětu je spolupráce všech relevantních partnerů – veřejné správy, vědecké a akademické sféry, neziskových organizací i soukromého sektoru.

Vedoucí odboru prevence Policejního prezidia Zuzana Pidrmanová zdůraznila, že prevence v oblasti online rizik musí reagovat na aktuální chování dětí a dospělých v digitálním prostředí. „Důležitá je především včasná osvěta a srozumitelné informace pro rodiče, pedagogy i samotné děti,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Byl jsem napadený, ne útočník, hájí se muž kvůli rvačce s ochrankou

Martin Šlajer a Alois Krátký (zleva) u Okresního soudu v Tachově (11. února...

„Nechápu, proč jsem obžalovaný. Vždyť já jsem byl jsem napadený, zažil jsem brutální útok,“ prohlásil u tachovského okresního soudu čtyřiačtyřicetiletý Martin Šlajer. Za dva roky starou potyčku s...

11. února 2026  16:40

„Ta holčička mu přijde roztomilá.“ Video varuje před sdílením fotek dětí

Na rizika rodičovského sdílení nevhodné digitální stopy dětí upozorňuje nové...

Stačí jediné kliknutí a nad fotografiemi či videi svých dětí ztrácejí rodiče veškerou kontrolu. Ministerstvo vnitra společně s policií varuje, že obsah sdílený na internetu mohou jiní lidé zneužít, a...

11. února 2026  16:34

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

11. února 2026  16:20

Rozpočet je v rozporu se zákonem, vadí opozici. A myslí si to i prezident Pavel

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního...

Schodek návrhu státního rozpočtu na letošní rok ve výši 310 miliard korun je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podle opozice, nezávislých ekonomů z Národní rozpočtové rady i...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno  16:16

Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu

Podnikatel Petr Látal stanul před Vrchním soudem v Olomouci kvůli obžalobě z...

Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil...

11. února 2026  16:13

Slovenský exministr Harabin dostal vyznamenání od Lavrova. Za snahu o posilování míru

Bývalý předseda Nejvyššího soudu či ministr spravedlnosti Štefan Harabin při...

Někdejší kandidát na slovenského prezidenta a bývalý soudce Štefan Harabin dostal vyznamenání od ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. V úterý se s novinkou pochlubil na síti X. Označil to za...

11. února 2026  16:04

Heineken propustí až šest tisíc zaměstnanců. Nizozemský výrobce piva věří v růst

Pivo Heineken, které se objevuje na reklamách v rámci fotbalové Ligy mistrů.

Společnost Heineken NV sníží počet svých zaměstnanců po celém světě přibližně o sedm procent. Nizozemský výrobce piva čelí poklesu poptávky po pivu, který se v důsledku rostoucích cen a omezení...

11. února 2026  15:59

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  15:30

Cenu divadelních kritiků za inscenaci roku mohou získat dvě pražská divadla

Miloslav König, Dita Kaplanová a Simona Lewandovska v představení Můj boj....

Cenu divadelní kritiky za inscenaci roku 2025 mohou získat dvě pražská divadla. Konkrétně jde o Divadlo Na zábradlí a Dejvické divadlo. Vyplynulo to z ankety mezi 69 kritiky, kterou uspořádal časopis...

11. února 2026  15:30

Tyč rozhýbe tělo i mozek. Vznikla pro lidi s roztroušenou sklerózou, pomůže každému

Odborníci představili novou cvičební pomůcku tyč KOMMO, která dokáže propojit...

„Zelená, zima, zahrada.“ I náhodný výčet slov může pomoci rozhýbat tělo i mozek. Barevná tyč KOMMO vychází ze zkušeností fyzioterapeutů, kteří pracují s lidmi s roztroušenou sklerózou. Spojuje...

11. února 2026  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Učebnicový příklad pokusu o vraždu s rozmyslem. Soud střelci přidal čtyři roky

Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert...

Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert Kulena odpyká 13 let vězení. Původně uložený trest mu pravomocně o čtyři roky zvýšil pražský vrchní soud, který vyhověl...

11. února 2026  15:12

Místo práce cesta na frontu. Keňa se zlobí na Rusko, že podvodem verbuje její muže

Keňský ministr zahraničí Musalia Mudavadi (16. června 2025)

Kreml se při hledání dalších bojeschopných mužů rozhlíží po celém světě včetně Afriky. Do své války na Ukrajině vysílá například i Keňany, mnohdy však pod falešnou záminkou lukrativní práce. A keňská...

11. února 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.