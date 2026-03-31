Zánik pracovních míst, ale i nové oddělení pod Turkem. MŽP chystá změny

Inforace o personálních změnách přinel v úterý Deník N s odkazem na dokumenty, které má k dispozici. Ruší se například oddělení financování Nové zelené úsporám a Národního plánu obnovy. Končí také odbor Modernizačního fondu a využití výnosů ETS a oddělení Sociálně klimatického fondu. Každé z těchto oddělení by po sobě mělo zanechat jednoho zaměstnance, který se přesune do nove zřízeného pracoviště financování budoucnosti.
Turek má nejnižší stupeň prověrky. Splnil, že je plnoletý a dosud bez trestu
Deník N dále uvádí, že se ruší také oddělení technologických zdrojů v odboru ochrany ovzduší a odbor koncepcí a strategií životního prostředí. Končí i oddělení udržitelného rozvoje nebo dvě oddělení zaměřená na dekarbonizaci.
Vzniká naopak nové samostatné oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má podle zdrojů Deníku N dostat na starost Filip Turek. Nový plán ministerstva počítá s tím, že nové oddělení bude sestávat z vedoucího a tří pracovníků. K dispozici má mít Turek také asistentku. „Zřídili nové oddělení pro klimatickou politiku a Green Deal. Takže klíčenku posíláme Filipovi Turkovi. Konečně mu tam někdo bude vařit kafe. Fakt tam potřebujete vedoucí a tři referenty?,“ ptá se bývalý ministr Hladík ve svém videu na sociální síti X.
Pokud by Turek získal některou z nově zřízených pozic, otevřela by se mu podle Deníku N možnost zadávat úkoly zaměstnancům. V současné roli vládního zmocněnce to totiž možné není a ministerským úředníkům nemůže ukládat práci ani jim dávat pokyny.
Stát nemá peníze nazbyt, národní parky jsou ale naší prioritou, řekl Turek
Systemizaci služebních a pracovních míst schválila vláda v prosinci loňského roku. Systemizace se týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, 14 ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to 15 ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.