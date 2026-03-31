Zánik pracovních míst, ale i nové oddělení pod Turkem. MŽP chystá změny

  18:58
Ministerstvo životního prostředí k začátku dubna zruší 53 míst, z toho 42 služebních a 11 pracovních. Učiní tak při nové systemizaci, která od 1. dubna nabývá účinnosti. Místo toho vzniká na úřadu dvanáct nových pozic, z toho čtyři v nově vzniklém oddělení, jež má mít na starosti vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne jednal s řediteli národních parků v Česku. Schůzky se účastnil také vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek. (26. února 2026)

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...
Inforace o personálních změnách přinel v úterý Deník N s odkazem na dokumenty, které má k dispozici. Ruší se například oddělení financování Nové zelené úsporám a Národního plánu obnovy. Končí také odbor Modernizačního fondu a využití výnosů ETS a oddělení Sociálně klimatického fondu. Každé z těchto oddělení by po sobě mělo zanechat jednoho zaměstnance, který se přesune do nove zřízeného pracoviště financování budoucnosti.

Turek má nejnižší stupeň prověrky. Splnil, že je plnoletý a dosud bez trestu

Deník N dále uvádí, že se ruší také oddělení technologických zdrojů v odboru ochrany ovzduší a odbor koncepcí a strategií životního prostředí. Končí i oddělení udržitelného rozvoje nebo dvě oddělení zaměřená na dekarbonizaci.

Vzniká naopak nové samostatné oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má podle zdrojů Deníku N dostat na starost Filip Turek. Nový plán ministerstva počítá s tím, že nové oddělení bude sestávat z vedoucího a tří pracovníků. K dispozici má mít Turek také asistentku. „Zřídili nové oddělení pro klimatickou politiku a Green Deal. Takže klíčenku posíláme Filipovi Turkovi. Konečně mu tam někdo bude vařit kafe. Fakt tam potřebujete vedoucí a tři referenty?,“ ptá se bývalý ministr Hladík ve svém videu na sociální síti X.

Pokud by Turek získal některou z nově zřízených pozic, otevřela by se mu podle Deníku N možnost zadávat úkoly zaměstnancům. V současné roli vládního zmocněnce to totiž možné není a ministerským úředníkům nemůže ukládat práci ani jim dávat pokyny.

Stát nemá peníze nazbyt, národní parky jsou ale naší prioritou, řekl Turek

Systemizaci služebních a pracovních míst schválila vláda v prosinci loňského roku. Systemizace se týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, 14 ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to 15 ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny je ve velmi špatném zdravotním stavu

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (6. prosince 2024)

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová je v extrémně špatném zdravotním stavu, ve vězení ji před několika dny asi postihl infarkt. Uvedla to v úterý agentura AP s odkazem na...

31. března 2026  19:10

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:07

Putin může ztratit Záliv. Íránský konflikt jako zástupná válka Ruska a Ukrajiny

Premium
Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Íránský konflikt se stále více mění v nepřímý střet Ruska a Ukrajiny. Obě země se ho snaží využít ve svůj prospěch. Kyjev si v Perském zálivu buduje nové partnerství a získává podporu pro svůj...

31. března 2026

Zánik pracovních míst, ale i nové oddělení pod Turkem. MŽP chystá změny

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí k začátku dubna zruší 53 míst, z toho 42 služebních a 11 pracovních. Učiní tak při nové systemizaci, která od 1. dubna nabývá účinnosti. Místo toho vzniká na úřadu...

31. března 2026  18:58

Mercedes přiláká do regionu další firmy a přinese rozvoj, předvídá hospodářská komora

Výroba obrněných vozidel v továrně v Mexico City

Příchod Mercedes-Benz Trucks do Chebu může být pro Karlovarský kraj klíčovým impulsem. Nový závod skupiny Daimler by měl zaměstnat zhruba 1000 lidí a podnítit další investice do infrastruktury i...

31. března 2026  18:58

Mercedes v Chebu otevře závod, zaměstná tisíce lidí. Podle Havlíčka přinese miliardy

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler...

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje otevřít závod v Chebu. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více...

31. března 2026  16:29,  aktualizováno  18:42

Hrozná ostuda, ke státní vlajce se chovají jako ke kusu hadru, tepe opozice vládu

Premiér Andrej Babiš přichází po jednání vlády. (30. března 2026)

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl, aby 30. března slavil Den české vlajky, Senát mu však prozatím návrh zamítl. Úřady přesto dostaly pokyn vlajky na den vyvěsit a vládní sociální sítě se zaplnily...

31. března 2026  10:27,  aktualizováno  18:18

Memorandum ČR a SR je symbolické gesto, těží z něj spíše Fico, hodnotí politologové

Tisková konference premiérů Andreje Babiše a Roberta Fica po jednání ministrů...

Znovuobnovení jednání mezi Českem a Slovenskem je spíše symbolickým gestem. Tak komentují podpis memoranda o prohloubené spolupráci politologové oslovení redakcí iDNES.cz. Dokument v úterý podepsali...

31. března 2026  18:15

První ropa po měsících blokády. Ruský tanker zakotvil na krizí zmítané Kubě

Ropný tanker plující pod ruskou vlajkou Anatoly Kolodkin připlouvá do...

V kubánském přístavu Matanzas v úterý odpoledne přistál tanker s ruskou ropou. Jedná se o první dodávku ze zahraničí od začátku ledna, kdy Spojené státy vyhlásily na ostrov ropné embargo. Washington...

31. března 2026  17:58

Modžtaba Chameneí je podle Ruska v Íránu. Na veřejnosti ale stále nevystupuje

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je v Íránu, ale z pochopitelných důvodů nevystupuje na veřejnosti, uvedl v úterý podle zpravodajského serveru RTVI ruský velvyslanec v Teheránu.

31. března 2026  17:42

Europoslanec Zdechovský vybírá peníze pro seniora, který napadl Babiše berlí

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)

Za napadení šéfa ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku dostal invalidní důchodce Vladislav Nogol podmínku. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) je muž v tíživé situaci, svého činu...

31. března 2026  17:36

Ministr Plaga zkrátil probíhající školní rok. Asociace ředitelů má výhrady

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí už v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (ANO). Původně měl skončit v úterý 30. června. Asociace ředitelů...

31. března 2026  14:56,  aktualizováno  17:13

